Üye Girişi
Haberler

İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü! 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralı çıkarıldı,

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde bir bina çöktü. Enkaz altında kalanlar olduğu belirtilirken olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Arama kurtarma çalışmaları sırasında enkazdan 7 kişi yaralı olarak çıkarıldı. İBB İtfaiye Daire Başkanı bina enkazında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan bir bina saat 08.45 sıralarında bilinmeyen bir sebeple çöktü.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 3 katlı bir binanın çöktüğü ve içinde bazı vatandaşların enkaz altında kaldığı belirtildi.

İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

7 KİŞİ YARALI ÇIKARILDI

Çöken bina park halindeki araçların üzerine yıkılırken, yoldan geçen belediye otobüsünde de hasar oluştu. Olay sonrası bölgeye gelen arama kurtarma ekipleri enkazdan 7 kişiyi yaralı olarak çıkardı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, enkazda 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Enkaz altında kalan 1 kişi için ise kurtarma çalışmaları sürüyor.

İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Çöken binayla ilgili İstanbul Valiliği açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "02.06.2024 Pazar günü saat 08.40 sıralarında Küçükçekmece İlçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağın kesişim noktasında bulunan üç katlı bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilmiştir."

İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

İBB Başkanı İmamoğlu, Küçükçekmece'deki çöken binaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İmamoğlu'nun açıklaması şöyle; "Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde meydana gelen bina çökmesine itfaiye ekiplerimizin müdahalesi devam ediyor. Şu ana kadar 4 vatandaşımız sağ olarak kurtarıldı. Çökme sebebiyle ilgili inceleme kurtarma faaliyetleri sonrası detaylı şekilde yapılacak. Geçmiş olsun."

İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

BAKAN KOCA: 15 AMBULANS VE 5 UMKE TİMİ GÖREVLENDİRİLDİ

Bu sabah İstanbul Küçükçekmece'de bir binada meydana gelen göçükte saat 09.35 itibariyle 7 yaralı olduğunu tespit ettik. 5 yaralı hastaneye nakledildi, 2 kişi tedaviye ihtiyacı olmadığını belirttiler. Olay yerine 15 Ambulans ve 5 UMKE Timi görevlendirilmiştir. Olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Küçükçekmece İstanbul İtfaiye AFAD Güncel Haberler

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

 Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı

Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı

 Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

 AK Partili Emin Akbaşoğlu duyurdu! Ruhsatsız silahlarla ilgili düzenleme geliyor

AK Partili Emin Akbaşoğlu duyurdu! Ruhsatsız silahlarla ilgili düzenleme geliyor
500

Yorumlar (35)

Murat Celik:

Ekrem amca çalışıyor eski binalar yıkacak yenilerini dikecek

85
138
yanıtYanıtla
Malatyam44:

çok beklersiniz adam içmeden ayilirsa bir ara yapar

yanıt92
yanıt109
semson 12:

özgür özel namaza başlayacak gibi Ekrem ve hahsum sanki yeni meyhaneden çıkmışlar

yanıt46
yanıt51
masteng aston:

Murat saraya kulluk secde artik yasam tarzin olmus

yanıt25
yanıt14
Turbo Levent:

KALİTE ORTADOĞU YAŞAM YEME İÇME ŞARTLARI AFRİKA GERİ KALAN DURUMDA BU İŞTE

yanıt0
yanıt0
Volkan Acar:

Çok geçmiş olsun. İnşallah ölü yoktur. Bakalım hangi belediye hangi belediyeyi suçlayacak. Tek yaptığımız şey birbirimizi suçlamak.. önlem yok tedbir yok. İstanbul depremini düşünmek bile istemiyorum

121
6
yanıtYanıtla
SFs Karaca:

devlet birşey yapamıyor belediye mi yapacak normalleştirmek istemiyorum ama bizim siyasetçilere kaldığı için akp chp si farketmez sağlam konutları cumhuriyetin 200. yılında tamamlarlar belki 2 özür kameraya üzgün pozlar 1-2 hafta deprem bölgesinde takılmacalar ara ara ziyaret hadi yallah sonra klasik türkiye siyasileri

yanıt24
yanıt16
Kenan Aslan:

Çadir devletinden görüntüler.Allaha emanet yaşıyoruz.Bu evler bu binalar uzaydan gelmedi

79
18
yanıtYanıtla
hacer ilhan:

Bu evler akp döneminde yapılmadı. Chp döneminde yapıldı.

yanıt32
yanıt34
Mehmet Arı:

kentsel dönüşüm yapanları secseydiniz

yanıt35
yanıt9
Tüm 35 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title