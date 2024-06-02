İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü! 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralı çıkarıldı,

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan bir bina saat 08.45 sıralarında bilinmeyen bir sebeple çöktü.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 3 katlı bir binanın çöktüğü ve içinde bazı vatandaşların enkaz altında kaldığı belirtildi.

7 KİŞİ YARALI ÇIKARILDI

Çöken bina park halindeki araçların üzerine yıkılırken, yoldan geçen belediye otobüsünde de hasar oluştu. Olay sonrası bölgeye gelen arama kurtarma ekipleri enkazdan 7 kişiyi yaralı olarak çıkardı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, enkazda 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Enkaz altında kalan 1 kişi için ise kurtarma çalışmaları sürüyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Çöken binayla ilgili İstanbul Valiliği açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "02.06.2024 Pazar günü saat 08.40 sıralarında Küçükçekmece İlçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağın kesişim noktasında bulunan üç katlı bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilmiştir."

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

İBB Başkanı İmamoğlu, Küçükçekmece'deki çöken binaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İmamoğlu'nun açıklaması şöyle; "Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde meydana gelen bina çökmesine itfaiye ekiplerimizin müdahalesi devam ediyor. Şu ana kadar 4 vatandaşımız sağ olarak kurtarıldı. Çökme sebebiyle ilgili inceleme kurtarma faaliyetleri sonrası detaylı şekilde yapılacak. Geçmiş olsun."

BAKAN KOCA: 15 AMBULANS VE 5 UMKE TİMİ GÖREVLENDİRİLDİ

Bu sabah İstanbul Küçükçekmece'de bir binada meydana gelen göçükte saat 09.35 itibariyle 7 yaralı olduğunu tespit ettik. 5 yaralı hastaneye nakledildi, 2 kişi tedaviye ihtiyacı olmadığını belirttiler. Olay yerine 15 Ambulans ve 5 UMKE Timi görevlendirilmiştir. Olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.