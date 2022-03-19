Kılıçdaroğlu Elmalılı Hamdi Yazır konferansında konuştu

Cumhuriyuet Halk Partisi (CHP)Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İslam alimi Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın anıldığı panele katıldı.

İstanbul Kongre Merkezi'nde İslam alimi Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın anıldığı panele düzenlendi. Panele CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve davetliler katıldı.

Kılıçdaroğlu, "Kimi grup ve yapıların kendi çıkarları doğrultusunda dini değerlerimizi istismar etmesine hep birlikte karşı çıkmalıyız. Bugün imrenerek bakacağımız, vatandaşlarının huzurunu, hakkını hukukunu koruyan adalet ile hükmedilen bir İslam ülkesi görmekte zorlanıyoruz. Örneğin dünyanın en büyük göçmen hareketi Müslüman ülkelerden batı ülkelerine doğru gerçekleşiyor. Ege'nin Akdeniz'in soğuk sularında hayatlarını kaybedenlerin büyük bir bölümü Müslüman kardeşlerimiz. Dünya silah sanayinin en önemli alıcıları arasında Müslüman ülkeler ilk sıralarda yer alıyor ve ne yazık ki çoğu yerde bu silahlar Müslüman kardeşlerimize yönelik kullanılıyor. Bu örnekler çoğaltılabilir oysa örnekleri çoğaltmak yerine topyekün azaltmanın yollarını bulmalıyız. Büyük İslam bilgini Elmalı Hamdi Yazır'ın bir diğer önemli mesajı da şudur: Bir toplumda hurafelerin yayılmasını engellemenin yolu ilahi kelamını her çağda yorumlanmasıdır. Çünkü insan yüce Allah'ın mesajını her döneme hitap eden evrensel mesajlar olarak ancak yorum gücü ile kavrayabilir" diye konuştu.