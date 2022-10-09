Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul Kartal'da refüjdeki ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü

Güncel Haberler

İstanbul'un Kartal ilçesi sahil yolunda hızlı seyreden bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki ağaca çarptı. Karşı şeride geçen ve ikiye bölünen aracın 22 yaşındaki sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Kartal sahil yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü refüjdeki ağaca çarparak, karşı şeride geçti. İkiye bölünen otomobil sürücüsü Furkan Ballıkaya (22) yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Sahilyolu Bulvarında meydana geldi. Kadıköy yönüne ilerleyen Furkan Ballıkaya yönetimindeki 34 DFK 646 plakalı otomobilin sürücüsü bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki ağaca çarptı.

İSTANBUL-KARTAL'DA REFÜJDEKİ AĞACA ÇARPAN OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobil savrularak karşı şeride geçti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Otomobil sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Sürücü Furkan Ballıkaya'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İSTANBUL-KARTAL'DA REFÜJDEKİ AĞACA ÇARPAN OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

Kazayı gören İhsan Derse, "Karşı tarafta hızını alamadı ağaca çarparak, buraya uçtu. Ağaca çarpması ile birlikte ikiye bölündü. Sürücü içinden yürüyerek çıktı. Elinde ve yüzünde kan vardı. Bu otomobilden sağ çıktı. Tedbir amaçlı hastaneye götürüldü" dedi.

İSTANBUL-KARTAL'DA REFÜJDEKİ AĞACA ÇARPAN OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kadıköy Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Demir Acer :

iki tane onu ve arkasi carpik arabalari garajda kaynak ile birlestirip sifir tek bir arabaya ceviriyorlar ve sonrasinda en kucuk bir kaza aninda araba tekrar ikiye ayriliyor, denetim yok kanunen yasaklabmasi lazim

Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title