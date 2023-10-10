İSTANBUL-İBB MECLİSİ'NDE CEMAL CANPOLAT'IN KONGREDEKİ SÖZLERİ ÜZERİNE SORU ÖNERGESİ VERİLDİ

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı ikinci oturumunda CHP İl Başkan Adayı Cemal Canpolat'ın konuşmalarının hatırlatılması tartışmalara neden oldu. İBB Meclisi Temel Haklar Komisyonu Başkanı Ak Partili Ali Rıza Teke, 'CHP İstanbul İl Başkanı adayı Cemal Canpolat'ın ifadeleri dikkate alındığında İBB başkanı Ekrem İmamoğlu ve yardımcılarının kongre öncesi destekledikleri adayın seçilmesi için dirsek temasında oldukları delegelere iş ve makam teklifleri haricinde başka herhangi bir menfaat sözü verilmiş midir şeklinde soru önergesi vermesi üzerine mecliste tartışma çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Ekim ayı olağan toplantısı ikinci oturumu, Meclis Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığı'nda İBB Saraçhane binasında gerçekleştirildi. İlçe belediyelerinin ek bütçe talepleri, cadde ve sokak isim değişikleri ve arsa satış teklifleri oylamaya sunulduğu toplantıda geçtiğimiz hafta sonu yapılan CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde, il başkanlığına aday olan Cemal Canpolat'ın konuşmasının hatırlatılması CHP ve AK Partili meclis üyeleri arasında tartışmaya neden oldu.

CEMAL CANPOLAT'IN İDDİALARI HAKKINDA SORU ÖNERGESİ VERİLDİ

Gündem dışı söz alarak soru önergesi veren Temel Haklar Komisyonu Başkanı Ak Partili Ali Rıza Teke, 'Bu hafta sonu yapılan CHP 38. Olağan İstanbul il kongresinde konuşan CHP İstanbul İl başkan adayı Cemal Canpolat, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi menfaat karşılığı torpille işe alım yaptığını alenen beyan etmiştir. İl Başkan Adayı Canpolat, konuşmasında 'CHP'lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum. CHP delegelerine sırf size oy vermeleri için işe aldığınız bir dönemi ise hiç kabul edemiyorum.' Şeklinde ifadelere yer vermiştir. Söz konusu beyanlar ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun işe aldığı kişileri liyakat ile değil, siyasi menfaat için oy verme karşılığı işe aldığı ifşa edilmiştir. Belirtmemiz gerekir ki, İBB ve iştirak şirketlerinde fişlenme, yer değiştirme, maaş zamlarının yapılmaması ve daha birçok hukuka aykırı ve vicdana aykırı gerekçelerle mobbinge uğrayarak işi bırakan, işten çıkartılanların yerine CHP, İYİ Parti ve adı gizlenen diğer partilerin İl ve İlçe yönetiminden işe alındığı bilindiği gibi bir de delegelerin işe alınmasının ifşa edilmesi, İBB yönetiminin ne denli liyakatsiz, partizanca ve siyasi saik ile hareket ettiğinin ayrı bir göstergesidir. CHP İstanbul İl Başkanı adayı Cemal Canpolat'ın ifadeleri dikkate alındığında İBB başkanı Ekrem İmamoğlu ve yardımcılarının kongre öncesi destekledikleri adayın seçilmesi için dirsek temasında oldukları delegelere iş ve makam teklifleri haricinde başka herhangi bir menfaat sözü verilmiş midir diyerek konu hakkında İBB Başkanlığına soru önergesi verdi.

KONGRE ANINDA DELEGELERİN OYLARINI ALMAK İÇİN SÖYLEDİĞİ BİR İDDİADIR

Soru önergesinin verilmesinin ardından söz alan CHP Meclis Üyesi Mesut Kösedağı, 'Partilimiz olan diğer adayın seçim zamanında ki delegeleri etkilemek üzere söylediği bir cümledir. Asla ve asla hiçbir gerçekliği olmayan, hiçbir karşılığı olmayan, İBB ile hiç bir ilgisi olmayan iddialar. Kongre şehvetiyle, kongre anında delegelerin oylarını almak için söylediği bir iddiadır. Gerçekle asla ve asla alakası yoktur. Bu konu da kişinin kendisini bağlar, nereden böyle bir şey nasıl böyle bir şey gerçekleşti bilemiyoruz. Siyasi önergeye ret vereceğiz. Bu kadar hakaret dolu önergeyi kabul etmemiz bizim açımızdan mümkün değil şeklinde cevap verdi.

İBB BAŞKANI, KENDİ YOL ARKADAŞLARINA BİLE BU İFADELERİ KULLANACAK SEVİYEYE GELMİŞTİR

Konu hakkında söz alan Ak Parti Meclis Üyesi Murat Türkyılmaz ise, 'Biz Cumhuriyet Halk Parti'sinin kendi aile içi ilişkilerine karışacak değiliz. Öyle bir haddimiz yok fakat meselenin buradaki vazifemize bakan bir yönü var. İBB meclisi burası. İstanbulluların imkanlarının hangi amaçlarla, hangi saiklerle kullandığı konusunda bizim öncelikli bir vazifemiz var, misyonumuz var. Arkadaşımız bu vazifesini yerine getirmek için soru önergesini başkanlık makamına havale etti. Sayın Canpolat'ın kürsüden ki kendisi 300 oy aldı zannediyorum. 32 oyla seçimi kaybetmiştir. Konuşmasının bütün tespitlerinin de kurultay da bir teveccüh gösterdi. Hatta 'yalanlarında boğulmakla' İBB başkanı tarafından itham edildiler. Orada maalesef İBB başkanının bence 4 buçuk yıldır devam eden Büyükşehir Belediyesi'ni kendi şahsı üzerinden siyasallaştırma sürecinin o ifade zirvesi olmuştur. Kendi yol arkadaşlarına bile bu ifadeleri kullanacak seviyeye gelmiştir. İddialar, tespitler çok net. Canpolat, bizim 4 buçuk yıldır söylediklerimizi kürsüden teyit etmiş oldu. Bizler bugüne kadar diyorduk ki İstanbul ittifakı olarak tanımladıkları ittifak ortaklarının kontenjanlarına, insan kaynaklarının tahsis edildiğini, personellerin liyakata değil, partizanca istihdam edildiklerini 4 buçuk yıldır söylüyoruz diye konuştu.

AK PARTİ'DE BU GÜNE KADAR TEK BİR ADAY DIŞINDA KONGRE YAPILMADIĞI İÇİN SİZLER BUNU BİLEMEZSİNİZ

CHP parti Meclis Üyesi Ülkü Sakalar, 'Arkadaşımız soru önergesi verdi. Ama soru önergesi meclis üyeleri verebilir evet ama soru önergeleri iftira ve suç istinadı şeklinde olmamalıdır. CHP kongresi, CHP'yi ilgilendirir ama bir konuda da yanılıyorlar. Sayın Cemal Canpolat'ın kongrede kullandığı ifade 'Partilileri işe alıyorsunuz değil, tam tersine CHP'lilere arkanızı döndünüz, onları işe almıyorsunuz' diyerek başkanımızı suçladı. Yani doğru okuyun, başkanımızı partizanlıkla yapmakla değil yapmamakla suçladı. Kongreyi almak için cümle aynen şu 'Belediye başkanı olduktan sonra CHP örgütünü dışarıda bırakmayı kabul etmiyorum' dedi. 'Siz örgüte arkanızı döndünüz' dedi. Kongre heyecanıyla adaylar, tabi AK Parti'de hiçbir zaman, bu güne kadar tek bir aday dışında kongre yapılmadığı için sizler bunu bilemezsiniz şeklinde konuştu.

CANPOLAT'IN KONUŞMASININ DİNLETİLMESİ PROTESTO EDİLDİ

Ak Parti Meclis Üyesi Murat Türkyılmaz'ın, CHP İstanbul İl Kongresinde Cemal Canpolat'ın yaptığı konuşmanın bir kısmını dinletmesi üzerine CHP meclis üyeleri sıralara vurarak protesto etti. Canpolat'ın konuşmasını dinlettikten sonra söze giren AK Partili Türkyılmaz, 'Ülkü hanımın açıklaması sebebiyle bunu dinlettim. Düzeltmeyi yapıyorum. CHP'lilerin işe alınmasıyla ilgili değil, CHP'lilerin İYİ Parti üzerinden işe alınmasından bahsediyor Cemal bey, CHP'lilerin alınmasından bahsetmiyor dedi. Kısa süreli tartışmanın ardından soru önergesi meclis üyelerinin oylarına sunuldu ve oy çokluğu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına sevk edildi.