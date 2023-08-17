İstanbul'da akılalmaz kaza! İETT otobüsü denize düştü

İstanbul'da akılalmaz bir kaza yaşandı. Eminönü'nde içinde yolcu bulunmadığı öğrenilen İETT otobüsü denize düştü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, kurtarma çalışmaları sürüyor. İBB'den yapılan açıklamada," Otobüs şoförünün el frenini çekmeden araçtan inmesi sebebiyle kayarak denize düşmüştür. Olayda can kaybı ve yaralanma olmamıştır" ifadelerine yer verildi.

Eminönü Haliç Metro İETT Durağında park halinde duran İETT otobüsünü bilinmeyen nedenle hareket ederek denize düştü. Otobüsün boş olduğu öğrenildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin otobüsü çıkarma çalışması sürüyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ: EL FRENİ BOŞALARAK DENİZE DÜŞTÜ

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "Saat 08.09' da Emniyet haber merkezi'nden alınan bilgiye göre Fatih Eminönü Demirtaş Mahallesi Ragıp Gümüşpala CaddesiEminönü İETT garajı içerisinde park halindebulunan EM1 hat numaralıboş(Eminönü-Kulaksız)Özel Halk Otobüsü el freni boşalarak denize düşmüştür. İtfaiye ekipleri, sahil güvenlik ve yol bakımdan 1 adet vinç olay yerindedir. Ölü ve yaralı yoktur." ifadeleri yer aldı.

"KENDİ KENDİNE HAREKET ETTİ"

Otobüsün şoförü Ramazan Şahin "Park halinde duruyordu. Arabaya binecektim, kendi kendine hareket etti, denize gitti. Nasıl oldu bilmiyorum. Çıkınca bakacağız" dedi.

İBB'DEN AÇIKLAMA: ŞOFÖRLE İLGİLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de Eminönü'nde denize düşen özel halk otobüsüyle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Fatih Eminönü İETT garajı içerisinde bulunan EM1 Kulaksız-Eminönü hattında çalışan boş özel halk otobüsü, şoförünün el frenini çekmeden araçtan inmesi sebebiyle kayarak denize düşmüştür. Olayda can kaybı ve yaralanma olmamıştır. Şoförle ilgili tahkikat başlatılırken, otobüsü çıkarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.