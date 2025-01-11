İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Boğaziçi Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen "İstanbul Eğitim Araştırmaları Kongresi" başladı.

İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Marmara Üniversitesinin katkılarıyla Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall Kültür Merkezi'nde " Türkiye Yüzyılı'nda Eğitim: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" temasıyla düzenlenen kongreye, eğitimciler ile üniversitelerden akademisyenler katıldı.

Kongrenin açılışında konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, tüm dünyada odaklanılan konulardan birinin, öğretim programları yani müfredat olduğunu söyledi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne neden ihtiyaç duyulduğuna değinen Yelkenci, " Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli özgün bir modeldir. Bilgi, kazanım temelli programlar uzun zamandır dünyada ve ülkemizde uygulanan programlardır. Burada aslında bilgi üzerinden bir öğretim programı yaptığınız zaman tüketime yönelik bir şey yapmış oluyorsunuz. İnsanlara becerileri verdiğiniz zaman ki bu çok basit bir meseledir. Beceri elde edildiği zaman o beceriyle üretebilirsiniz temel mesele budur. Bir diğer ihtiyaç noktası ise bilgi üzerinden her şeyi verme çabası." ifadelerini kullandı.

Yelkenci, Türkiye'de kullanılan eğitim modelinin birçok noktada özgünleşerek farklılaştığını kaydederek, hukukta yeni çıkan bir yaklaşım olduğunu, bu yaklaşımın "unutulma hakkı" şeklinde hayata girdiğini aktardı.

Unutulma hakkının öğrenciler için çok önemli olduğunu düşündüğünü ifade eden Yelkenci, "Burada bununla ilgili geçen yıl yaptığımız bir değişiklik tamamen buna yönelikti. Öğrencilerin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılabilmesi için velisinden, çocuğun yaşı küçük olsa bile rehber öğretmen nezaretinde, öğrenciden izin alınarak yapılabileceği düzenleme tamamen unutulma hakkına yönelik bir çalışmadır." diye konuştu.

"Kongreye gönderilen bildirilerin yüzde 90'ında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli tabiri geçiyor"

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, geleceğin neslini inşa etmek için, Türkiye Maarif Modelinin sahada etkin verimli uygulayıcıları olarak her üç ayda bir, İstanbul'daki dekanlarla toplantılar yapıldığını ve bu doğrultuda her cumartesi öğretmen atölyeleri gerçekleştirildiğini ifade etti.

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Erdoğan ise eğitimciler tarafından kongreye gönderilen bildirilerin yüzde 90'ında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli tabirinin geçtiğini belirterek, "Çoğunluğu öğretmen olan arkadaşlarımızın hemen hemen hepsi bu tabiri kendi öz hür iradeleriyle kullanmışlar. Milli Eğitim Bakanlığını bu açıdan takdir etmemiz gerekir. Bir kongrede 60 bildirinin önemli bir kısmının başlığında 'Maarif Modeli', 'Türkiye Yüzyılı' tabiri geçiyorsa bu durum bu kavramların gücünü gösterir." şeklinde konuştu.

Kongre ile Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde eğitim sisteminin güçlendirilmesi ve sahada uygulanabilir iyi örneklerin görünür kılınması amaçlanıyor.

Çeşitli oturumların gerçekleştirileceği kongre yarın da devam edecek.