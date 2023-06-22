İstanbul'daki kurban pazarlarında denetimler sürüyor
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İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Bahçelievler'deki kurban pazarında denetim gerçekleştirdi. Kurban Bayramı öncesindeki denetimlerin bayram boyunca ve sonrasında da devam edeceğini dile getiren Karaca, yaklaşık bin 500 büyükbaş, 4 bin civarında da küçükbaş hayvanın geçişine izin verilmediğini, yaklaşık 7 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.
Bahçelievler Çobançeşme mahallesinde kurulan geçici kurban satış yerinde, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca tarafından hijyen kurallarına uyum ve satış için gerekli belgelere ilişkin denetim yapıldı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Harun Sivrikaya, Bahçelievler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Levent, Bahçelievler Belediyesi Sağlık ve Veteriner İşleri Müdürü Tibet Bayhan ile Bahçelievler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Resmi Veteriner Hekimleri eşliğinde kurbanlıklar tek tek kontrol edildi. Karaca, denetimlerde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Tarım Cebimde" uygulamasını kullandı. Uygulamanın nasıl kullanıldığını uygulamalı olarak anlattı. Karaca, 29 Mayıs tarihinden itibaren, bin 500 büyükbaş, 4 bin civarında da küçükbaş hayvanın geçişine izin verilmediğini, yaklaşık 7 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.
"HERHANGİ BİR PROBLEM OLDUĞUNDA KARANTİNA ÇADIRINA ALINIYOR"Kurban yerlerinde hastalıklı hayvanlar için karantina yerlerinin de bulunduğunu ifade eden Karaca, "Bu Bahçelievler'deki pazarımız. Burada yaklaşık 177 çadırımız var. Ona göre hesapladığımızda 2 bin civarında hayvan var pazarımızda. Şu ana kadar yarıdan fazlası satılmış. Hayvanın sağlık durumuna bakılıyor. Herhangi bir problemi var mı? Aşırları var mı? Her hayvan için pasaport var zaten. Orada bütün bilgiler var. Doğduğu işletme, doğum tarihi, ırkı, cinsiyeti var. Yapılmış olan aşılar da var. Bütün bilgileri mevcut. Bunların kontrolleri yaptıktan sonra pazara alıyoruz. Pazarda da, İlçe Tarım Müdürlüğü, İl Müdürlüğü, belediye veterinerliğinden arkadaşlarımız kontrollerini aralıksız sürdürüyor. Hayvan pazarları daha öncesinden zaten belli bir puanı geçtikten sonra kurulabiliyor. Bütün belgeler inceleniyor. Herhangi bir problem olduğunda karantina çadırımız var, karantina çadırına alınıyor" dedi.
"BÜTÜN BİLGİLERİ VATANDAŞLARIMIZ 'TARIM CEBİMDE' UYGULAMASINDAN GÖREBİLİR"Kurban kimlik bilgilerine 'Tarım Cebimde' uygulamasıyla ulaşılabileceğini belirten Karaca, "Ayrıca bakanlığımızın da bir sistemi var. 'Tarım Cebimde' uygulaması nedir? Bakanlığımızın geliştirmiş olduğu bir uygulama. Tıkladığımızda uygulama açılıyor, hayvansal üretim kısmına girdiklerinde küpe sorgulama çıkıyor. Küpe numarası, ırkı, türü, doğum tarihi, durumu, cinsiyeti, aşı bilgileri, bütün bilgileri vatandaşlarımız görebilirler. Tarımla ilgili bütün işlemlerini 'Tarım Cebimde' uygulamasından yapabilirler" dedi.
"YAKLAŞIK 7 MİLYON LİRA İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ"29 Mayıs'tan itibaren yaklaşık 7 milyon lira idari para cezası kesildiğini açıklayan Karaca, "Bu pazarımızda herhangi bir problem yok. Zaten arkadaşlarımız sürekli olarak dolaşıyor. Herhangi bir olumsuzluk durumunda idari işlem uyguluyorlar. Yol kontrollerinde şu ana kadar yaklaşık bin 500 büyükbaş, 4 bin civarında da küçükbaş hayvanın geçişine izin vermedik, karantina ünitesine aldık ve yaklaşık 7 milyon lira idari para cezası uyguladık. İşletmelerimizdeki denetim de sürüyor. Bu sene yazacağımız yaklaşık olarak 15 milyonu bulacak gibi gözüküyor. Kurban hareketleri yoğunlaştığı için 29 Mayıs'tan itibaren denetimler sıkılaştırdık denetimleri. 29 Mayıs'tan itibaren bu rakamlar ortaya çıktı. Çalışmalar son güne kadar devam edecek" dedi.
"RAHAT ŞEKİLDE ŞATIŞ YAPABİLİYORUZ"Hayvan satıcısı Zekai Koyuncu, "Güzel bir şekilde kontrollerimiz yapılıyor. Dışarıdan kaçak hayvan gelmiyor. Sağlık memurları kontrollerini yapıyor. Vatandaş da memnun. Biz rahat şekilde satış yapabiliyoruz. Kontrol düzgün olmasa buraya giren malın haddi hesabı olmaz. Satışlarımızda sıkıntı olur" dedi. Cemalettin Koyuncu ise, "Malımızı noksansız kontrol yaptırdık. Devletin verdiği karardan kaçmayacaksın. Devlet neyi önerdiyse onu yapmaya mecburuz" dedi.