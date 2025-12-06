İSBİKE'nin bisikletleri kırılarak hurda haline getirildi

Haberler

Güncelleme:
İstanbul'da bisikletle ulaşımı teşvik etmek amacıyla başlatılan İSBİKE'nin iki yıldır hizmet vermediği ve bisikletlerin hurdalığa atıldığı ortaya çıktı. İBB yetkilileri, kaynakların heba edildiğini savunarak, yönetim eksikliklerine dikkat çekti.

İstanbul'da bisikletle ulaşımı teşvik etmek amacıyla başlatılan ve iki yıldır hizmet vermeyen Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi'ne (İSBİKE) ait birçok bisiklet, Bayrampaşa'daki hurdalık alanda kırılarak hurda haline getirildi.

İSBİKE UYGULAMASI, RAFA KALDRILDI

İSBİKE Projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK tarafından 2012 yılında hayata geçirildi. Entegrasyon, altyapı ve bakım işlemleri nedeniyle bazı dönemler kesintili olarak hizmetini sürdüren sistem, 2023 yılı sonlarından bu yana iki yıldır bakım ve onarım faaliyetinde olduğu gerekçesiyle hizmet vermiyor.

MOBİL UYGULAMA HİZMET VERMİYOR

Sistemin mobil uygulaması bu sebeple çalışmazken, uygulamaya girilmek istenildiğinde "2023 yılı sonu itibarıyla İSBİKE Bisiklet Paylaşım Sistemi kapanacak olup bakım onarım dönemine girecektir. Sistemin kapalı olacağı günlerde başta bisikletler olmak üzere tüm sistem donanımları elden geçirilerek, bakım onarım ve yazılım güncellemeleri gibi çalışmalar gerçekleştirilecektir. Anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz." bilgilendirmesiyle karşılaşılıyor.

BİSİKLETLER KIRILARAK HURDA HALİNE GETİRİLDİ

İstanbullular da bisikletle ulaşımı teşvik etmek amacıyla başlatılan bu uygulamadan 2 yıldır kiralama yapamıyor. Daha önce sisteme ait bisikletlerin Kartal Soğanlık'taki bir hurdalık alanda atıl durumda bekletilmesi gündeme taşınırken, şimdi ise birçok bisiklet İBB'ye ait Bayrampaşa'daki Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü Hurda Depo Şefliğinin hurdalığında kırılarak hurda haline getirildi. Kırılan bisikletlerin deponun belli bölgelerinde diğer hurda ürünlerin arasında üst üste konularak dizildiği görüldü.

"İSTANBULLULARIN KAYNAKLARI ARTIK HURDAYA ÇIKARILIYOR"

İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyesi Abdullah Aksu, AA muhabirine, Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş döneminde yaklaşık 3 bin bisikletle İSBİKE'nin hizmet vermeye başladığını söyledi. Bu konuyu 2021 yılından itibaren gündeme getirmeye başladıklarını anlatan Aksu, "Yaklaşık 3 bin bisikletle hizmet veren sistem bugün hiç yok. 2023 yılının ortalarında CHP'li İBB, bir açıklama yaptı. 'Bisikletler tamiri, bakımı vesaire için toplanacak ve daha sonra tekrar hizmete alınacak.' demişti. Bugün artık neredeyse 2026 yılına geldik. 2,5 yıldır bu bisikletler ortada yok. Geçtiğimiz günlerde Kartal'da bir depoda depolandığını basında, yayında gördüğümüz kadarıyla kamuoyuyla paylaşmıştık. Son gelen görüntülere göre artık bu bisikletlerin bir kısmının hurdalığa çıktığı duyumunu aldık." diye konuştu.

Aksu, İSBİKE sisteminde 2021'de 3 bin olan bisiklet sayısının yıldan yıla azalarak 2023'te 1100'e düştüğünü aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü: "İstanbulluların kaynakları artık hurdaya çıkarılıyor. Tabii CHP'li İBB yönetimi diğer her konuda olduğu gibi bu bisiklet konusunda da işletemediği sistemleri kapatmayı tercih ediyor. Hatırlarsanız, ilk göreve geldiklerinde yatay, dikey bahçeler dediğimiz bu duvar süslemelerini, bakımının zor olduğunu söylemişlerdi ve kaldırmışlardı. İstanbul'da bir sürü güzelliği yok etmişlerdi.

"İSTANBULLULARIN KAYNAKLARINI SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bugün geldiğimiz noktada da İstanbul'daki bu bisiklet paylaşım platformunu çöp etmiş ve hurdaya çıkarmış durumdalar. Aslında hurdaya çıkan sadece bisikletler değil, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yönetim anlayışıdır. Biz bu İstanbulluların kaynaklarının heba edilmesini, heder edilmesini takip etmeye, hesabını da her platformda sormaya, İstanbul'un hakkını, hukukunu korumaya devam edeceğiz."

İSBİKE sistemiyle ilgili İBB Meclisi'nde her yıl soru önergeleri verdiklerine değinen Aksu, "Bu bisikletlerin akıbetini sorduk. Her seferinde 'Bakımda.' dediler. Bakın tekrar ediyorum. İstanbulluların özellikle bilmesi gereken bir husus var. CHP'li İBB yönetimi, 2,5-3 yılda bisiklet tamir edememiş. Bunun başka hiçbir izahı yok. 12 yaşında bir çocuğun eline bir bisikleti verseniz bir saat sonra bisikletini tamir ettirir gelir. CHP'li İBB yönetiminin yönetim zafiyetini görebilmek için 2,5-3 yılda bir bisiklet sistemini, bir bisikleti tamir edemediğini görüyoruz burada. Bu tabii İstanbul için İstanbullular için çok acı bir durum. Kaynaklarının heder edilmesi konusunda da üzüntü verici bir hadise." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
Yorumlar (12)

Haber YorumlarıAli Yurt:

Bu hırsızları da savunan gevsekler var

Yorum Beğen144
Yorum Beğenme39
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNowiwi com:

Çalabilecek bir şey yoksa, neyi çalabilirlerki hırsızlar ? Kainat var olmadan evvel, hep yokluk varmış. Yani hep YOK varmış. Yani çalınabilecek hiç bir şey yokmuş. Hırsızlar dahi yokmuş. Ne hırsızlar varmış, nede çalınabilecek bir şey. YOK sonsuzmuş. YOK sonsuzdur ancak YOK da kanun yok. Kanun olmadığı için kainat ŞANS ESERİ var olmuş. Yani Kainat ı, KANUNSUZLUK var yapmış şans eseri. İlginç değil mi. Hepimiz adalet hakkında konuşuruz ancak YOKLUK sonsuz ve içinde kanun bulunmuyor.

yanıt2
yanıt3
Haber YorumlarıSerkan:

Hurda yapana kadar satışa sunsaydınız olmazmıydı. Ama maksat üzüm yemek değil bağcıyı dövmek…

Yorum Beğen101
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Bir milyona satışa sunsaydınız fena mı olurdu? Bununlada ufak bir yardım edilseydi? Ama beyin bedava

Yorum Beğen98
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSPEED GROUP:

nasıl olsa bisikletleri alırken büyük paralar kazandılar sınrası onları ilgilendirmez . hurdaya çıkarır yine alırlar nir daha vurgun yaparlar . yoksa milletin parasını nasıl cebine koyacaklar ? yazık bu ülkeye çok yazık ….

Yorum Beğen91
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞükrü Tan:

Bayağı araştırdım gerçekten haklısın çok şaibeli işler. Sadece bir şirket ihaleye giriyor ve evrak eksikliğinden ihale iptal ediliyor, ardından tekrar aynı şirketle anlaşılıyor. Gel de şimdi bu durumu yanlış anlama

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıwmhnyhpvhr:

israf israf israf

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
