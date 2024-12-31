İstanbul'da Yılbaşı Kutlamaları Taksim Meydanı'nda Coşkuyla Gerçekleşti

Her yıl olduğu gibi İstanbul'da yılbaşı kutlamalarının merkezi yine Taksim Meydanı oldu. Güvenlik önlemlerinin arttırıldığı Taksim Meydanı'nda kalabalık artmaya devam ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı havadan görüntülenirken kutlamalar için gelenler yeni yılın barış, huzur ve sağlık getirmesini diledi. Yeni yıla İstiklal Caddesi'nde giren Mustafa Açık, "2025'te fiyatların daha normal olduğu geçim sıkıntısı olmadığı, dünyadaki savaşların olmadığı bir yıl olmasını istiyorum. İnsanlar barış içinde yaşasın, sevgi içinde, savaşlar dursun, silahlanma dursun, insanlar birbirine yardım etsin, herkes birbirini sevsin, hepimiz bu dünyadan gelip geçiciyiz" dedi.

'BARIŞ İÇİNDE BİR YIL OLSUN'

Noel baba kostümü giyen Ömer Kızgın, "2025'te inşallah yeni bir başlangıç olacak. Herkese mutlu, huzurlu ömürler diliyorum. Barış içinde bir yıl olsun" ifadelerini kullandı. Üniversite arkadaşlarıyla yılbaşını kutlamak için İstiklal Caddesine gelen Gülsüm Dilay, "2024 benim için çok güzel geçti. 2025'ten beklentilerim mutluluk, para ve huzur daha doğrusu" dedi.

'2025'TEN BEKLENTİM PARA VE SAĞLIK'

Eslem Alp ise, "2024 benim için çok güzel geçti, yeni arkadaşlarımla tanıştım, yanımdakilerle. 2025'ten beklentilerim de yine aynı arkadaşlarımla çok güzel, sağlıklı ve huzurlu anılar biriktirebilmek" ifadelerini kullandı. Reyan Taşdemir ise "2025'ten beklentim para ve sağlık ama daha çok para" diye konuştu.