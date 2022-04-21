Belediye harekete geçti! Yabancı uyruklu kadını döven taksicinin bileti kesildi

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - Fetih Mahallesi'nde taksi sürücüsü E.Y'nin, Fas uyruklu müşterisi K.H'yi aralarında çıkan tartışmada darbetmesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesini harekete geçirdi. İBB yetkililerinden alınan bilgiye göre, olayın ardından gözaltına alınan aracın sürücüsü E.Y'nin taksi kullanma belgesi süresiz olarak iptal edildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

"KÖPRÜ PARASI DEDİ FAZLADAN 107 TL İSTEDİ"

Hadır taksi şoförü Ercan Yaman'ın kendisini dolandırmak istediğini söyleyerek, "Gitmek istediğim adresi gösterdiğim halde sürekli sokak aralarında dönüp, dolaşmaya başladı. Köprüden geçtiğimizi 107 TL fazladan ödeme yapmam gerektiğini söyledi. Beni yine aynı bölgede dolaştırmaya devam etti. Şüphelendim ve navigasyonumu açıp kontrol ettim. Hep aynı yerde dolaştığımızı fark ettim. İnmek istediğimi söylediğimde şoför ya 107 TL ödememi ya da uzun yoldan gideceğimizi söyledi" dedi.

"DURDURMAK İÇİN ARACIN ÖNÜNE ATLADIM"

Taksiciye tekrar durmasını söylediğinde, bu kez de 70 TL istediğini anlatan Hadır "Ödeme yapmam için ısrar edince polisi arayacağımı söyledim, kabul etmedi. Araç durunca inmek istedim, şoför yanıma gelerek bana yumruk attı, yere savurdu. Bana şiddet uyguladı. Aracın gitmesini engellemek için aracın önüne kendimi attım" dedi.