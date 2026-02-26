Haberler

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Beylikdüzü, Esenyurt ve Başakşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Kahveye emdirilmiş 370 kilo 450 gram metamfetamin ve 4 kilo 150 gram eroin ele geçirildi.

İstanbul'da üç ilçede eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı, kahveye emdirilmiş halde 370 kilo 450 gram metamfetamin ile 4 kilo 150 gram eroin ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Beylikdüzü, Esenyurt ve Başakşehir'de 3 adres ile 1 depoya operasyon düzenledi.

Narkotik dedektör köpeğinin de kullanıldığı adreslerdeki aramalarda, kahveye emdirilmiş halde 370 kilo 450 gram metamfetamin ile 4 kilo 150 gram eroin ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
Trump'tan Müslümanları hedef alan skandal karar: Derhal sınır dışı edin

Müslümanları hedef alan skandal karar: Derhal sınır dışı edin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sinir krizi geçiren kadın, vatandaşlara saldırıp kendini yerlere attı

Sinir krizi geçirdi, önüne gelene saldırdı! Sonrası daha da ilginç
Üvey babanın, 9 yaşındaki çocuğa şiddeti kamerada

Üvey babanın 9 yaşındaki çocuğa yaptıkları kamerada
En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş

En çok bekar, bu şehrimizde! İsyanında haksız sayılmaz
İflasıyla sarsan Türkiye'nin dev şirketiyle ilgili yeni gelişme

İflasıyla sarsan Türkiye'nin dev şirketiyle ilgili yeni gelişme
Sinir krizi geçiren kadın, vatandaşlara saldırıp kendini yerlere attı

Sinir krizi geçirdi, önüne gelene saldırdı! Sonrası daha da ilginç
Köprüde can pazarı! Atlamak üzereyken polisler son anda ipten aldı

Köprüde can pazarı! Parmaklıkları aştı, polis soluğu yanında aldı
Modi ile kamera karşısına geçen Netanyahu, Osmanlı'yı hedef aldı

Modi ile kamera karşısına geçen Netanyahu, Osmanlı'yı hedef aldı