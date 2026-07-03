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İstanbul'da uluslararası telefon dolandırıcılığı yaptıkları belirlenen 51 şüpheliye operasyon

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İstanbul'da, Çek Cumhuriyeti vatandaşlarını hedef alan uluslararası telefon dolandırıcılığı çetesine yönelik operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kendilerini polis, savcı ve banka görevlisi olarak tanıtarak yapay zeka destekli yazılımlarla dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

İstanbul'da, uluslararası telefon dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 51 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çek Cumhuriyeti yetkili makamlarınca İnterpol Daire Başkanlığına iletilen uluslararası çağrı merkezi dolandırıcılığına ilişkin çalışma yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda şüphelilerin, yabancı uyruklu kişilere telefonda kendilerini polis, hakim, savcı ve banka görevlisi olarak tanıtarak haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Uluslararası suç örgütünün çağrı merkezi, yöneticileri ve uluslararası yapılanmasını tespit eden ekipler, teknik ve fiziki takiplerin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.

Polisin baskın yaptığı adreslerdeki aramalar sürüyor.

Başsavcılığın açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Çek Cumhuriyeti adli makamlarınca uluslararası adli yardımlaşma çerçevesinde başsavcılığa iletilen bilgi ve belgeler doğrultusunda çalışma yapıldığı belirtildi.

Yabancı uyruklu şahıslar tarafından organize edilen uluslararası nitelikte dolandırıcılığa yönelik suç organizasyonunun deşifre edildiği bildirilen açıklamada, "Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda, İstanbul'da faaliyet gösteren bir çağrı merkezi üzerinden Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşların, kendilerini polis, savcı, banka veya merkez bankası görevlisi olarak tanıtan şahıslar tarafından sistematik şekilde dolandırıldığı, mağdurlardan haksız şekilde temin edilen suç gelirlerinin farklı yöntemlerle aklandığı tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, söz konusu suç organizasyonunun İstanbul'un Maslak bölgesinde bulunan bir iş merkezinde faaliyet gösteren çağrı merkezi üzerinden yönetildiği, iş yerinde 80 yabancı uyruklu şahsın bulunduğu ve bu şahısların suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyet yürüttüğünün tespit edildiği aktarıldı.

İş yerinin aracı firmalar üzerinden kiralandığı ve faaliyetlerin gizliliğini sağlamak amacıyla herhangi bir kurumsal görünürlük oluşturulmadığının belirlendiği anlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yürütülen soruşturmada, şüphelilerin organize şekilde hareket ederek çok sayıda Çek Cumhuriyeti vatandaşını dolandırdıkları, bu yöntemle mağdurlardan yüksek miktarda haksız menfaat temin ederek önemli ölçüde maddi zarara neden oldukları ve dolandırıcılık faaliyetlerini İstanbul'dan organize ettikleri tespit edilmiştir. Çağrı merkezinde bulunan bilgisayarlar üzerinden

yapay zeka destekli yazılımlar kullanılarak Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşların polis, savcı, asker ve banka görevlisi sıfatları kullanılarak arandıkları, mağdurlardan elde edilen suç gelirlerinin ise banka hesapları ve kripto varlık platformları aracılığıyla transfer edilerek aklandığı belirlenmiştir."

Açıklamada, suç organizasyonunun ofis olarak kullandığı iş yeri ile şüphelilerin ikamet olarak kullandıkları yerler olmak üzere İstanbul'da 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

Suçta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda dijital materyale el konulduğu ifade edilen açıklamada, dijital deliller üzerinde yürütülen incelemelerde örgütün faaliyetlerinin tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması ve diğer mağdurların tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / İrem Demir
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