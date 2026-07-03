Haberler

Fransa'da hazirandaki sıcak hava dalgasında bir haftada 2 bini aşkın fazla ölüm kaydedildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransız hükümeti, hazirandaki sıcak hava dalgası sırasında bir haftada geçmiş yılların ortalamasına göre 2 bin 25 fazla ölüm kaydedildiğini açıkladı. Sağlık Bakanı, can kayıplarında bir önceki haftaya göre yüzde 30 artış olduğunu belirtti.

Fransız hükümeti, haziranda ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgası sırasında, bir haftada geçmiş yılların ortalamasına göre 2 bini aşkın fazla ölüm kaydedildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Stephanie Rist, basına yaptığı açıklamada, 22 Haziran haftasında kaydedilen can kayıplarında bir önceki haftaya kıyasla yüzde 30 artış olduğunu belirtti.

Bakan Rist, ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle 22-28 Haziran tarihlerinde, geçmiş yılların ortalamalarına kıyasla fazladan 2 bin 25 ölüm kaydedildiğini açıkladı.

Fransa Sağlık Bakanlığı, 24-28 Haziran'da önceki aylara kıyasla, sıcak hava dalgası bağlantılı fazladan 1000 civarında kişinin hayatını kaybettiğini aktarmıştı.

Haziranda Fransa'yı yaklaşık iki hafta boyunca etkisi altına alan sıcak hava dalgası ulaşımdan sağlığa, eğitimden üretime birçok alanda hayatı olumsuz etkilemiş, Paris'te 26 Haziran'da yalnızca bir günde 109 kişi sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Ülke genelinde yeni bir sıcak hava dalgasının gelecek haftadan itibaren etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu

Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı! Milyonları etkileyen ödemeler arttı

Milyonları etkileyen ödemeler arttı! Hepsi sil baştan değişti
Memur zammı vekile de yaradı! En düşük maaş 310 bin lirayı geçti

Zam onlara da yaradı! Maaşlar yarım milyonu aştı
425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı

425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Dünya Kupası'nda skandal! Mısır Milli Takımı ile ABD polisi arasında arbede çıktı

Dünya Kupası'nda büyük skandal
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigara zammıyla ilgili yeni karar
Sahadan teyit geldi: PKK, Gara Dağı'ndaki en kritik kampını boşalttı

Sahadan teyit geldi! PKK'da dikkat çeken hareketlilik