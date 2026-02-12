Haberler

İBB Meclisi'nde kabul edildi! İstanbul'da ulaşım zam

Güncelleme:
İBB Meclisi'nde İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 20 zam oy çokluğu ile kabul edildi. Marmaray ve banliyö hatlarında ise mevcut yolcu ücretlerine yüzde 25,49 oranında zam yapıldı.

  • İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, toplu ulaşıma yüzde 20'lik zam teklifini oy çokluğuyla kabul etti.
  • Marmaray ve banliyö hatlarında yolcu ücretlerine yüzde 25,49 oranında zam yapıldı.
  • Elektronik tam bilet 35 liradan 42 liraya, Mavi Kart aylık abonman ücreti 2 bin 748 liradan 3 bin 298 liraya çıkarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İstanbul'da toplu ulaşıma yapılacak zam görüşüldü. Görüşmelerde yüzde 20'lik zam teklif edildi.

KABUL EDİLDİ

Toplu ulaşıma yüzde 20'lik zam teklifi İBB Meclisi'nden oy çokluğuyla kabul edildi. Marmaray ve banliyö hatlarında ise mevcut yolcu ücretlerine yüzde 25,49 oranında zam yapıldı.

ABONMAN ÜCRETİ 3 BİN LİRAYI GEÇTİ

Elektronik tam bilet 35 liradan yüzde 20 zamla 42 liraya, "Mavi Kart" aylık abonman ücreti ise 2 bin 748 liradan 3 bin 298 liraya çıkarıldı.

Çift bilet uygulanan toplu ulaşım araçlarında ise tek basım 84 TL'ye çıktı. Öğrenci bileti 20,50 TL olarak belirlenirken, ilk aktarma ücreti 31,27 TL olarak uygulanacak. Tek geçişlik bilet 60 TL, 10 geçişlik bilet 480 TL, 12 geçişlik bilet ise 580 TL'den satılacak.

MARMARAY'A DA ZAM

TCDD Taşımacılık AŞ'nin işlettiği Gebze-Halkalı Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme Banliyö hatlarında yolcu taşıma hizmetlerine ilişkin tarife değişikliği ile yeniden değerleme oranında yüzde 25,49 artış oldu. Marmaray'daki en uzun mesafe ücreti 75 TL'ye çıkarıldı.

Marmaray'da tam ücret 1–7 istasyonda 34 TL'den başlayacak, 36–43 istasyonda 74,70 TL'ye kadar çıkacak. Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Halkalı metro hattında ise 1–3 istasyonda 34 TL, 7–8 istasyonda 43,54 TL, 15–16 istasyonda 66,54 TL uygulanacak.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMehmet:

bunu ekrem başkan yaptı diyenler olacaktır :) mazota zammı chp koyuyor çünkü

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre emre:

Yapıştırrr, Şimdi bir grup tayfa diyecek ki ama dogalgaza elektriğe zam gelince niye sesiniz çıkmıyor...

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNe diyorsun?:

Kendi kendine kendini çürütmüşsün la aferin :D

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

vay vicdansızlar

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıThgilafes:

Herşey güzel oluyor bak

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhuseyin akyurek:

İstanbul nimet nimet

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın

