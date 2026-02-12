İBB Meclisi'nde kabul edildi! İstanbul'da ulaşım zam

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İstanbul'da toplu ulaşıma yapılacak zam görüşüldü. Görüşmelerde yüzde 20'lik zam teklif edildi.

KABUL EDİLDİ

Toplu ulaşıma yüzde 20'lik zam teklifi İBB Meclisi'nden oy çokluğuyla kabul edildi. Marmaray ve banliyö hatlarında ise mevcut yolcu ücretlerine yüzde 25,49 oranında zam yapıldı.

ABONMAN ÜCRETİ 3 BİN LİRAYI GEÇTİ

Elektronik tam bilet 35 liradan yüzde 20 zamla 42 liraya, "Mavi Kart" aylık abonman ücreti ise 2 bin 748 liradan 3 bin 298 liraya çıkarıldı.

Çift bilet uygulanan toplu ulaşım araçlarında ise tek basım 84 TL'ye çıktı. Öğrenci bileti 20,50 TL olarak belirlenirken, ilk aktarma ücreti 31,27 TL olarak uygulanacak. Tek geçişlik bilet 60 TL, 10 geçişlik bilet 480 TL, 12 geçişlik bilet ise 580 TL'den satılacak.

MARMARAY'A DA ZAM

TCDD Taşımacılık AŞ'nin işlettiği Gebze-Halkalı Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme Banliyö hatlarında yolcu taşıma hizmetlerine ilişkin tarife değişikliği ile yeniden değerleme oranında yüzde 25,49 artış oldu. Marmaray'daki en uzun mesafe ücreti 75 TL'ye çıkarıldı.

Marmaray'da tam ücret 1–7 istasyonda 34 TL'den başlayacak, 36–43 istasyonda 74,70 TL'ye kadar çıkacak. Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Halkalı metro hattında ise 1–3 istasyonda 34 TL, 7–8 istasyonda 43,54 TL, 15–16 istasyonda 66,54 TL uygulanacak.