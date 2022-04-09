Taksi sürücülerinin tarife güncellemek için oluşturduğu kuyruk gece de sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) aldığı zam kararıyla taksimetrelerini güncellemek için sıra bekleyen taksicilerin oluşturduğu kuyruk gece de devam ediyor.

Taksimetre ayar merkezlerinin önüne sabah erken saatlerde başlayan yoğunluğun gece de devam ettiği görüldü.

Ataşehir'deki ayar merkezine gelen çok sayıda taksicinin oluşturduğu uzun kuyruk, gece de sürüyor.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam önerisi kabul edilmişti.