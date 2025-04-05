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İstanbul'da Soğuk ve Yağışlı Hava Bekleniyor

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İstanbul Valiliği, 8 Nisan 2025'te İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yağmur ve karla karışık yağmur beklendiğini açıkladı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-9 derece altına düşmesi ve kar yağışına karşı uyarılar yapıldı.

(İSTANBUL) İstanbul Valiliği meteorolojik değerlendirmelere dayanarak, 8 Nisan 2025 Salı günü Marmara Bölgesi'nin doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yağmur ve karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu. Duyuruda, meydana gelebilecek kar yağışı ile buzlanma, don ve zirai don olaylarına karşı uyarıların takip edilmesi istendi.

İstanbul Valiliğinin açıklaması şöyle:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre; Ülkemizin 07 Nisan 2025 Pazartesi günü kuzeybatı (Trakya) kesimlerden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Sıcaklık mevsim normallerinin 5-9 derece altına düşecek

Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Pazartesi günü Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kesimlerden başlamak üzere hafta boyunca azalarak bölge genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği; bölge genelinde 5 ila 7 derece, iç ve yüksek kesimlerde ise 7 ila 9 derece mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor.

Kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkat

Yağışların 7 Nisan 2025 Pazartesi günü İstanbul'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 8 Nisan 2025 Salı günü bölgenin doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Meydana gelebilecek kar yağışı ile buzlanma, don ve zirai don olaylarına karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarılarının takip edilmesi gerekmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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