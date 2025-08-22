İstanbul'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Gözaltı

İstanbul'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Gözaltı
Eyüpsultan'da işe gitmek için araca binen Muammer Öztürk, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Saldırının görgü tanıkları ve güvenlik kamera görüntüleri incelendi.

Ali AKSOYER/İSTANBUL EYÜPSULTAN'da sabah saatlerinde işe gitmek için aracına binen Muammer Öztürk(48)'e silahlı saldırı düzenlenerek öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Akşemsettin mahallesinde 7 Ağustos'ta meydana gelen olayda sabah işine gitmek için otomobiline binen Muammer Öztürk uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmıştı. Çevreden yetişenler tarafından hastaneye kaldırılan Muammer Öztürk hayatını kaybederken, saldırganlar olayın ardından kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada cinayet anının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu şüphelilerin olay yerine 2 kişi olarak geldikleri, bir şüphelinin ise araca ateş ettiği görüldü. Polis güvenlik kamera görüntülerinin izini sürerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Olayda silah kullanan M.T.U.(18) Beylikdüzün'de düzenlenen operasyonla yanında bulunan M.C.B. ile birlikte yakalandı. Şüphelilerin sorguları Cinayet Büro Amirliğinde yapılırken olayla ilgili 17 yaşındaki N.B.A.'nın da yakalanmasıyla gözaltı sayısı 3'e çıktı.

Saldırının eskiye dayalı bir husumet sonucu meydana geldiği belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T.U ile N.B.A. tutuklanırken, M.C.B. yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
