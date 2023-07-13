İstanbul'un göbeğinde işletmeci dehşeti! Kadın müşterilerini silahla kovalayıp ateş açtılar

İstanbul Beyoğlu'nda 2 kadın eğlence mekanından gürültü yaptıkları gerekçesiyle kovuldu. Kovulan kadınlar tepki gösterdikleri mekan sahipleri tarafından silahla kovalandı. Havaya ateşte açan işletmeciler müşterilerine dehşeti yaşattı. Polis, 4 işletmeciyi yakalarken, 4 adet de silah ele geçirdi.

Beyoğlu Gümüşsuyu'nda 2 kadın, erkek arkadaşlarıyla geldikleri eğlence mekanından gürültü yaptıkları gerekçesiyle kovuldu. Kovulan grup mekan sahiplerine tepki gösterince sokakta silahla kovalandı. Havaya ateşte açan şehir eşkiyası işletmeciler müşterilere dehşeti yaşatırken, o anlar kameralara yansıdı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri silahlı 4 işletmeciyi gözaltına alırken, 4 adet de tabanca ele geçirildi.

GÜRÜLTÜ NEDENİYLE MEKANDAN ATTILAR

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 00.15 sıralarında Beyoğlu Gümüşsuyu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde erkek arkadaşlarıyla birlikte sokak üzerinde bulunan bir eğlence mekanına gelen Kübra B. ve Berfin D., burada eğlenmeye başladı. Ancak bir süre sonra grup, mekan çalışanları ve sahipleri tarafından gürültü yaptıkları gerekçesiyle mekandan kovuldu. Bunun üzerine grup ile mekan sahibi ve çalışanları arasında kavga çıktı. Kavga sonucunda silah çeken 4 işletmeci, grubu kovalamaya başladı.

HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

Sokak üzerinde yaşanan kovalamacada işletmeci şahıslardan biri havaya ateş açarak kadınlara adeta dehşeti yaşattı. Olayın ardından sesleri duyan polis ekipleri, hızlıca olay yerine ulaşarak mekan sahibi V.T.'yi olayda kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

3 KİŞİ YAKLANDI

Beyoğlu Asayiş polisi tek tek yakaladı. Olayla ilgili grubun şikayetçi olması üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda ellerinde silah olan ve havaya ateş açan şahısların Seyfettin S., Ahmet A. ve S.K. olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda 3 şahıs, olayda kullandıkları silahlarla birlikte polis tarafından yakalandı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Silahlı işletmeciler serbest bırakıldı. Emniyete götürülen 4 şahsa ifadelerinin alınması sonrasında "Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma" ve "Ateşli Silahlar Kanunun Muhalefet" suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şahıs, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.