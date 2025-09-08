İstanbul'da Sanat Dolu Bir Hafta

İstanbul'da bu hafta geniş bir yelpazede konserler, sergiler ve tiyatro oyunları sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Zorlu PSM'de bugün "Olağan Şüpheliler" (The Usual Suspects) filmi, 14 Eylül'de ise "Güzel Son" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluşacak.

Konserler, atölyeler ve çeşitli aktivitelerin düzenleneceği "Festibağ 2025" 13-14 Eylül'de Swissotel The Bosphorus'ta gerçekleştirilecek.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 8-11 Eylül'de "Gülizar", 12-14 Eylül'de "Ölü Mevsim" filmleri izlenebilecek.

Konserler

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde 10 Eylül'de Teoman, 11 Eylül'de Gülşen, 12 Eylül'de Aşkın Nur Yengi ve Sinema Senfoni Orkestrası, 13 Eylül'de Fatma Turgut, 14 Eylül'de ise "The Godfather Live in Concert" konserleri verilecek.

Sevcan Orhan 12 Eylül'de Mahsus Sahne'de konser verecek.

Tunuslu müzisyen Emel Mathlouthi, 14 Eylül'de BtcTurk Vadi Açıkhava'da müzikseverlerle buluşacak.

"5. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali" kapsamında 11 Eylül'de "Festival Buluşması Özel Konseri", 14 Eylül'de "Stockholm Syndrome Ensemble" konserleri dinleyiciye sunulacak.

Maximum Uniq Açıkhava'da 13 Eylül'de Blok3, 14 Eylül'de "Şimdi 90'lar" konserleri gerçekleşecek.

Yıldız Tilbe 14 Eylül'de Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da sahne alacak.

Sergiler

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nin hazırladığı "Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu'ndan Yapıtlar" ve "Toprak, Ateş, Su ve Havayla Yazılmış Bir Dize" sergisi 15 Eylül'de izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Macar Kültür Merkezi'nde, "Evreka! Macar Dehaların İzinde" adlı sergi 11 Eylül-20 Kasım'da görülebilecek.

Jale Yavuz'un 45. sanat yılına özel hazırlanan "Sessiz Hikayeler" sergisi, yarın AKM Müzik Platformu'nda ziyaretçilerle buluşacak.

Macar asıllı sanatçı Paul Hitter'ın "Uzaktan Akraba" sergisi Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergide Hitter, eserleriyle tarihsel figürlerle bugünü harmanlayarak Mimar Sinan'dan Yunus Emre'ye, Piri Reis'ten Karagöz'e, Osmanlı sultanlarından Atatürk'e, sokak kültüründen geleneksel motiflere kadar uzanan zengin bir seçkiyi izleyiciye sunuyor.

Klasik Sanatlar Vakfının hazırladığı "1001 Eserle Klasik Sanatlar" sergisi, Üsküdar Valide-i Cedid Camisi'nde sanatseverleri ağırlıyor.

"Basınç Altında Suyun Üstünde" sergisi 11 Ocak 2026'ya kadar açık

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür AŞ ile İyilik İçin Sanat Derneği işbirliğinde hazırlanan "Ay Tozunda Yürür Gibi" sergisi, Taksim Sanat'ta 20 Eylül'e kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının müzecilik vizyonu doğrultusunda tarihi sergiler ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan Galata Kulesi'nin üçüncü katında açılan "Hezarfen'den Beri Aynı Ruhla" sergisi, 1 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.

"İstanbul'un Aydınlık 100'ü" sergisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde 21 Kasım'a kadar devam edecek.

İstanbul Modern, Ali Kazma'nın "Aklın Manzaraları" başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, sanatçının 2010'lu yıllardan bu yana kitap, kütüphane, edebiyat ve yazı kültürü üzerine ürettiği video ve fotoğraf çalışmalarını bir araya getiriyor.

Küratörlüğünü Gülce Özkara'nın, araştırmalarını Dilek Kaya'nın üstlendiği, "Karanlık Dünya" sergisi, 14 Aralık'a kadar Salt Galata'da ziyaret edilebilecek.

Meşher'de izleyicilere sunulan 16. yüzyıldan bugüne farklı zamanlarda ve çeşitli edebi türlerde üretilmiş İstanbul temsillerini odağına alan "Hikaye İstanbul'da Geçiyor" sergisi, 18 Ocak 2026'ya kadar görülebilecek.

Resim, heykel ve fotoğraf gibi farklı mecralarda üretilen toplam 33 yapıtın yer aldığı grup sergisi "Basınç Altında Suyun Üstünde", 11 Ocak 2026'ya kadar Arter'de ziyarete açık olacak.

Küratörlüğünü Ceylan Önalp'in üstlendiği, sanatçı Deniz Doğruyol'un "Bir Kere Oldum, Bin Kere Doğdum" sergisi, Ataköy Baruthane'de 25 Ocak 2026'ya kadar gezilebilecek.