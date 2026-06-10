Medeniyet Okumaları Projesi Kapanış Programı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından düzenlenen Medeniyet Okumaları Projesi'nin 2025-2026 dönemi kapanış merasimi gerçekleştirildi.

İstanbul Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Sultangazi Belediyesi Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Vali Davut Gül, eğitim alanında yapılan çalışmaların yalnızca okullarla sınırlı olmadığını, çocukların kişisel, kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sunan projelerin de büyük önem taşıdığını ifade etti.

Gül, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı hazırlıkları nedeniyle cuma günü okulların tatil edildiğini anımsatarak öğrencilere başarı dileklerini iletti.

Çocukların geleceğine yönelik çalışmaların önemine vurgu yapan Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın il valilerine "Kendi çocuklarınız için istediğiniz her şeyi bütün çocuklar için isteyin." yönünde talimatı olduğunu söyledi.

Gül, "Bunun için de biz çocuklarımızın kitap okumasını, spor yapmasını, yeteneğine göre bir enstrüman çalmasını, öğrenci meclisleri aracılığıyla karar süreçlerine katılmasını, kendini ifade etmesini, özgüvenini geliştirmesini, vatana, millete hayırlı evlatlar olmasını istiyoruz." dedi.

Çocukların çok yönlü gelişimi için kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışmalar yürüttüklerini belirten Gül, bu süreçte gerçekleştirilen projelerin önemli bir tamamlayıcı unsur olduğunu söyledi.

Medeniyet Okumaları Projesi'nin çocukların kitapla bağ kurmasına katkı sağlayan önemli bir çalışma olduğunu belirten Gül, projenin eğitim hedefleriyle örtüştüğünü ifade etti.

Gül, İstanbul'da kitap okuma kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Biz çocuklarımızın kitap okumasını istiyoruz. Bunun için okullarımızdaki 6,5 milyon kitap sayısını yüzde yüzden daha fazla artırarak ilave 7 milyon 300 bin kitap temin ettik. Her ilçemizde kitap fuarları oluşturuyoruz. Her akşam 21.00 ile 21.30 arasında ailece kitap okumayı teşvik ediyoruz." diye konuştu.

Medeniyet Okumaları'na katılan tüm öğrenci ve öğretmenlere milli takım forması hediye edileceğini kaydeden Gül, programa katılan öğrencilere spor ayakkabısı verileceğini ve Çanakkale'de şehitlik ziyaretine götürüleceklerini açıkladı.

"Proje gençlerimizin sosyalleşmesine imkan veriyor"

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem ise projenin çocukların ve gençlerin kültür, edebiyat ve düşünce dünyasına katkı sunan önemli bir çalışma olduğunu dile getirdi.

Erdem, "Projemizin çok önemli ayaklarından bir tanesi müzakeredir. Bugün insanlarımız çıldırıyorsa, gençlerimiz bunalıma giriyorsa sosyalleşememesindendir. Bu proje aynı zamanda gençlerimizin sosyalleşmesine imkan veriyor. Okulda, evde, sokakta, arkadaşlarıyla kitap okuyanlar bu süreçte yaşadıkları değişimi daha iyi ifade ediyor. Bizim medeniyetimiz de sohbet medeniyetidir."

Gençlerin kitapla kurduğu ilişkinin aile, okul ve toplum desteğiyle güçlenmesi gerektiğini dile getiren Erdem, bu tür çalışmaların uzun vadede kültürel birikime katkı sağlayacağını kaydetti.

Programa, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, öğretmen ve öğrenciler de katıldı.