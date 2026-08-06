İstanbul'da Öğrencilerden Bilim ve Teknoloji Başarısı

İstanbul Üsküdar Araştırma Geliştirme Eğitim ve Uygulama Merkezi (ARGEM) Lisesi öğrencileri, geliştirdikleri insansız su altı aracı ve kutup araştırmalarına yönelik yerli izleme sistemiyle bilim ve teknoloji alanında önemli başarılara imza attı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ARGEM Lisesi bünyesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılında kurulan Asterias ROV Takımı öğrencileri, yaklaşık 9 ay süren yoğun araştırma, geliştirme, tasarım ve üretim sürecinin ardından kendi imkanları ve emekleriyle geliştirdikleri insansız su altı aracını (ROV) başarıyla tamamladı.

Takım tarafından geliştirilen ROV, otonom çizgi takibi yapabilen yazılım altyapısı, çoklu sensör destekli kontrol sistemi ve güvenli pilot kullanımını sağlayan elektronik mimarisiyle öne çıkıyor.

Araçta ayrıca öğrenciler tarafından özgün olarak tasarlanan tek motorlu ve beş torpidoyu sıralı şekilde ateşleyebilen atış mekanizması bulunuyor. Biyomimetik gövde tasarımı, hidrodinamik yapısı ve altı iticili hareket sistemi sayesinde ise su altında yüksek manevra kabiliyeti ve dengeli hareket performansı sağlanıyor.

Aracın elektronik altyapısı, kontrol sistemi, kullanıcı arayüzü ve yazılımları ekip çalışmasıyla hazırlanırken öğrenciler, tasarım, üretim, entegrasyon, test ve doğrulama süreçlerini kapsayan gerçek bir mühendislik projesini baştan sona deneyimleme fırsatı buldu.

Asterias ROV Takımı, geliştirdiği araçla, "TEKNOFEST 2026 İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması" kapsamında rapor aşamalarını başarıyla tamamlayarak, bir üst aşamaya yükseldi.

İlk yılında elde ettiği bu başarıyla ulusal düzeyde rekabet edebilecek seviyeye ulaşan Asterias ROV Takımı, su altı teknolojileri alanında yenilikçi sistemler geliştiren, otonom çözümler üreten ve disiplinler arası mühendislik uygulamalarına yönelik araştırma geliştirme faaliyetleri yürüten sürdürülebilir bir AR-GE ekibi olmayı hedefliyor.

Buzul kontrollerinin sağlanması için yenilikçi ve yerli bir çözüm geliştirildi

ARGEM Lisesi öğrencileri, bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme alanında bir başarıya daha imza attı.

Okul bünyesinde çalışmalarını yürüten Buzulcuklar Takımı, "TÜBİTAK 2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırmaları Projeleri Yarışması" fiziki bilimler alt alanında Türkiye birinciliği elde etti.

Antarktika'da kalıcı ve mevsimlik araştırma istasyonları işleten yaklaşık 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin, bu alandaki vizyonuna katkı sunmayı hedefleyen takım, buzul kontrollerinin sağlanması için yenilikçi ve yerli bir çözüm geliştirdi.

Takım tarafından geliştirilen sistem, buzul kütlelerindeki kırılma, çatlama ve erime gibi fiziksel davranışları yüksek hassasiyetle takip edebiliyor. Cihazın çevresinde yer alan beş eksenli piezo rezistif sensörler, buzullardaki yönlü değişimleri ve uygulanan basınç miktarlarını stabil bir şekilde algılıyor.

Belirli aralıklarla bölgeye yerleştirilmesi planlanan bu cihazlar, anten teknolojisi aracılığıyla elde ettikleri basınç ve hareket verilerini ana sunucuya aktarıyor. Toplanan bu veriler, yapay zeka destekli bir algoritma ile işlenerek bölgenin detaylı ve anlık buzul haritasını çıkarıyor.

Geçen yıl aynı proje ile Türkiye üçüncülüğü elde eden takım, çalışmalarını aralıksız sürdürerek, sistemi kutup koşullarında çalışabilir, entegre ve çok daha donanımlı bir yapıya kavuşturdu. Yapılan bu kritik geliştirmeler ve sensör entegrasyonları, bu yıl ekibe kendi alanında Türkiye birinciliğini getirdi.

Ekim ayında gerçekleştirilecek mülakatları başarıyla geçmeyi amaçlayan ekip, geliştirdikleri cihazı doğrudan Antarktika'da test etmeye hak kazanmak için gün sayıyor.

Kaynak: AA