İstanbul'da Kuvvetli Yağış Uyarısı: Dikkatli Olun!

(İSTANBUL) İstanbul Valiliği pazar güne öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini anımsattı.

Meteoroloji İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin son değerlendirmelerine göre bölgenin batı kesimlerinin yağışlı sistemin etkisine girmesine bağlı olarak, yarın (pazar) öğle saatlerinden sonra beklenen yağışların, Trakya Kesimi'nde (Edime, Kırklareli, Tekirdağ) kuvvetli yağmur ve sağanak, zamanla yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, İstanbul, Kocaeli, Yalova'da yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak bekleniyor. Uyarı merkezi, sel, su baskını, yıldıım, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

"Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı..."

Bu değerlendirmeyi paylaşan İstanbul Valiliği de devam eden yağışların, yarın (pazar) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak şeklinde olmasının beklendiğini açıkladı. Valilik, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini anımsattı.

AKOM da uyarmıştı

AKOM yetkilileri de, hafta boyunca yaşanacak yağışların etkisiyle trafikte ve günlük hayatta aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Ayrıca, baraj doluluk oranlarının sonbahar ve kış yağışlarıyla artırılmasının kritik bir öneme sahip olduğu vurgulandı.