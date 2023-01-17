İstanbul'da kuvvetli fırtına alarmı! İGDAŞ'dan "Kesinlikle yapmayın" uyarısı geldi

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan şiddetli fırtına etkisini öğleden sonra artırdı. İGDAŞ, güvenli doğal gaz kullanımı için bacalı cihaz bulunan mahalde kesinlikle uyunmaması konusunda uyardı. AKOM da İstanbul'da fırtınanın etkili olacağı ilçeleri açıkladı.

AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarısı yapılan fırtına İstanbul'un birçok noktada etkili oldu. AKOM, fırtınanın etkili olacağı ilçeleri duyurdu. İGDAŞ da vatandaşları uyardı.

İŞTE İSTANBUL'DA FIRTINANIN ETKİLİ OLACAĞI İLLER

AKOM verilerine göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde etkili olan lodos (güney-batı) yönlü rüzgarın kuvvetini arttırarak fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yarın akşam saatlerine kadar fırtına 40-70 km/saatlik fırtınanın, Eyüpsultan, Arnavutköy, Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca ilçelerinde yer yer 80 km/saatlik kuvvetli fırtına şiddetinde esmesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şiddetli rüzgar nedeni ile yaşanabilecek olumsuz hava şartlarında ekiplerini hazırda tutarken, hava, deniz ve kara ulaşımında aksamalar yaşanabileceği belirtildi. İstanbulluların da çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi tehlikelere karşı tedbirli olunması istendi.

İGDAŞ "KESİNLİKLE" DİYEREK UYARDI

İGDAŞ tarafından da vatandaşlar SMS ve sosyal medya paylaşımı ile lodosa karşı uyarıldı. İGDAŞ'ın uyarısı şu şekilde:

"Güvenli doğal gaz kullanımı için bacalı cihaz bulunan mahalde kesinlikle uyumayınız, ortamlarınızı sık sık havalandırınız, gece uyumadan önce cihazınızı kapatınız."

İSTANBUL, ÇANAKKALE VE TEKİRDAĞ'DA DENİZ ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLENDİ

İstanbul Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, şiddetli lodos nedeniyle Avcılar-Bostancı ile Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy seferinin yapılamadığı belirtildi. Ayrıca, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Adalar seferlerinin de yapılamadığı ifade edildi.

Öte yandan Çanakkale'de de hızı zaman zaman 90 kilometreyi bulan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale- Eceabat vapur hattında, saat 15.00 seferleri karşılıklı iptal edildi. Planlı diğer seferlerin durumunun ise gün içerisinde netlik kazanacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısında bulunduğu iller arasındaki Tekirdağ'da lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında demirlendi. Denize açılamayıp, teknelerini barınağa çeken balıkçılar da lodosun geçmesini bekledi. Hava sıcaklığının 13 derece olduğu Tekirdağ'da lodosun, cuma gününe kadar yer yer etkili olacağı belirtildi.

BURSA'DA KUVVETLİ LODOS HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Bursa'da sabah saatlerinde başlayan lodosetkisini arttırıyor. Erken saatlerde işe ve okula gitmek için yola çıkanlar Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde zor anlar yaşadı.

Vatandaşlar şiddetli rüzgar nedeniyle yürümekte güçlük çekti. Lodos nedeniyle bazı binaların dış cephelerinde bulunan afişler yerinden koptu.

Bursa Valiliği'nden kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanılabilecek olumsuzluklara karşı yayımlanan uyarı mesajında, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre ilimizde salı sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.