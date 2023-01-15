Bu hafta 20 dereceyi görecek sıcaklığa aldanmayın! Meteoroloji tarih verdi, İstanbul dahil birçok şehir beyaz örtüyle kaplanacak

Ocak ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları kar bekleyen İstanbulluları şaşırtırken, Meteoroloji'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Bu hafta ortasında İstanbul'da hava sıcaklıklarının 20 dereceye yaklaşacağını kaydeden uzmanlar, ayın son haftasında ise Türkiye'yi etkisi altına alacak yeni bir soğuk hava dalgasıyla birlikte birçok şehirde senenin ilk kar yağışının görüleceğini ifade ediyor.

Kış soğukları yurdu tam olarak etkilemedi ve Türkiye'de birçok şehir bu yıl için kar yağışını henüz göremedi. Meteoroloji'nin tahminlerine göre hava sıcaklıkları bu hafta daha da artış yaşayacak. İstanbul'da 18 dereceye ulaşması beklenen sıcaklıklar Marmara'nın doğusunda 20 dereceyi aşacak.

BİRÇOK ŞEHİRDE SENENİN İLK KAR YAĞIŞI GÖRÜLECEK

Küresel tahmin sistemlerinin verilerine göre, Türkiye ayın son haftasında yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek, birçok şehirde senenin ilk kar yağışı görülecek.

YAĞIŞLAR BÖLGE BÖLGE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Bugün Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları ile Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Denizli, Gaziantep, Adıyaman, Kilis çevreleri, Antalya'nın batı kesimleri, Karaman, Niğde, Malatya çevreleri ve Kayseri'nin güney kesimleri ve Şanlıurfa'nın batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YAĞMUR VE KAR ETKİLİ OLACAK

Yağışların yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun güneydoğusunun yüksekleri, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Malatya'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.