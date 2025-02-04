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Eşinin aldattığından şüphelendi, sahte dedektiflere 7 milyon lira kaptırdı

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İstanbul'da eşinin kendisini aldattığından şüphelenen bir kadın, internetten ulaştığı sözde özel dedektiflere 7 milyon lirasını kaptırdı. Takibi zorlaştırmak için farklı hesaplar arasında para transferi yapan şüphelilerin çete lideri, kolundaki alçıdan yakayı ele verdi. 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da akılalmaz bir olay yaşandı. İsmi açıklanmayan kadın, eşinin kendisini aldattığından şüphelenerek internet üzerinden özel dedektif araştırması yaptı. Bu süreçte, kendisini dedektif olarak tanıtan kişiler kadına, eşinin silinen mesajlarını geri getirerek olayını aydınlatabileceklerini söyledi.

"ÖZEL DEDEKTİFLERE" 7 MİLYON LİRA KAPTIRDI

Şüpheliler, üç paket şeklinde dedektiflik programı satın alması gerektiğini söyledikleri kadını, farklı zamanlarda aldıkları paralarla toplam 7 milyon TL dolandırdı. Kadının şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Eşinin aldattığından şüphelendi, sahte dedektiflere 7 milyon lira kaptırdı

TAKİBİ ZORLAŞTIRMAK İÇİN YAPTIKLARI FAYDA ETMEDİ

Soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ekipleri, sözde "özel dedektiflik" yaptıkları belirlenen 7 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin takibi zorlaştırmak için farklı hesaplar arasında para transferi yaptığı, ATM'den para çekerken tanınmamak için motosiklet kaskı taktığı ve banka içerisinden nakit para çektikleri öğrenildi.

Eşinin aldattığından şüphelendi, sahte dedektiflere 7 milyon lira kaptırdı

KOLUNDAKİ ALÇI ÇETE LİDERİNİ ELE VERDİ

Güvenlik kameralarını da incelemeye alan ekipler, dolandırıcılık çetesi liderinin kolunun alçıya sarılı olduğu bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüphelileri yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eşinin aldattığından şüphelendi, sahte dedektiflere 7 milyon lira kaptırdı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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