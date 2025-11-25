İstanbul'da 'İdeal Öğretmen' Paneli Düzenlendi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Türkiye Yüzyılı'nda İdeal Öğretmen" paneli düzenlendi.

İstanbul Öğretmen Akademileri bünyesinde yürütülen mesleki gelişim çalışmalarının bir parçası olarak düzenlenen panelde konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri, öğretmenliğin değişen dünya koşullarında üstlendiği rolü anlattı.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Hayrullah Kahya'nın üstlendiği panelin öncesinde şefliğini Gökhan Baykal'ın yaptığı öğretmenlerden oluşan koro, Türk sanat müziğinin sevilen eserlerini seslendirdi.

Prof. Dr. Özkan Sapsağlam, paneldeki konuşmasında, yazar Nurettin Topçu'nun "Maarifi yapan da yıkan da muallimlerdir" sözünü hatırlatarak, "Eğitim pek çok bileşeni, boyutu olan uzun süreçli, sabır ve sebat isteyen bir yoldur. Program, materyal, kitap, veri, fiziksel ortam, interaktif kaynaklar gibi pek çok şey var. Ama hepsine ruhunu veren öğretmendir. Her sınıf başka bir öğretmenle başka bir ruha bürünüyor." dedi.

"İdeal öğretmen yalnız da kalsa yürümekten asla vazgeçmez"

Sapsağlam, öğretmenlerin öğrenmeyi asla terk etmemesi gerektiğini vurgulayarak, öğrenme yolculuğu bitmeyen insanların mesleklerinde başarılı olduğunu söyledi.

İnsanlık tarihi boyunca hayata yüklenen bir anlam ve ideal olduğuna dikkati çeken Sapsağlam, "İdeal öğretmen hak bellediği bir yolda yalnız da kalsa yürümekten asla vazgeçmez. Onlar çocukların sadece beyni değil, kalbini de geliştirmek ve eğitmek için çaba sarf eder." diye konuştu.

Prof. Dr. Mustafa Başaran da kitap okuma alışkanlığının öneminden bahsederek, geleceğin ancak gençlerin gözünden görülebileceğini dile getirdi.

Başaran, Türkiye'nin insan zenginliği bulunan önemli bir tarihe sahip olduğuna vurgu yaparak, "Askeri, ekonomik ve hatta bilimsel gelişmelerle dünya arenasında biz de varız demeliyiz. Eğer biz var olmaya devam edeceksek bunu sadece öğretmenler aracılığıyla yapabiliriz. Çünkü tek zenginliğimiz insan gücümüz. Bu gençliği korumak için yapmamız gereken ilk şey dil bilincidir." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Suat Ungan ise nesillere ve gençlere sahip çıkmanın eğitimle mümkün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Öğretmen olarak gençlerin eğitiminden biz sorumluyuz. İnsan tipini yetiştirmede bazı problemlerimiz var. Genç kelimesi Farsçada hazine anlamına geliyor. Türkiye'nin geleceğini gençlerle inşa ediyoruz. Gençlerin fikri zemininin sağlam olması gerekmektedir. Bu gençler bizim. Biz hazinemize sahip çıkmak zorundayız. Bu meslekte karşı tarafı sevmezseniz onunla iletişim kuramazsınız. Bizim kendi başarımız için onları sevmemiz lazım."

Etkinlikte ayrıca, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürlerinden Ahmet Bürlükkara ve Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetinkaya da konuşma yaptı.