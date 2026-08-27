SEEBRIG komutanlığı Bulgaristan'a devredildi

İstanbul'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa Tugayı (SEEBRIG) Aktivasyon, Komuta Devir Teslim ve Tugayın 27'nci Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde, SEEBRIG komutanlığı görevi Arnavutluk'tan Bulgaristan'a devredildi.

Sarıyer'deki 3. Kolordu Komutanlığı Org. M. Mazlum İskora Kışlası'nda düzenlenen törene, SEEBRIG'e üye ülkeler Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Romanya ve Türkiye'den askeri ve sivil üst düzey yetkililer katıldı.

Törende, Arnavutluk adına görev yapan SEEBRIG Komutanı Tuğgeneral Bilbil Bıtrı, görevini Bulgaristan adına görev yapacak Tuğgeneral Ivan Malamov'a devretti.

Malamov, SEEBRIG Komutanlığı görevini 3 yıl süreyle 3. Kolordu Komutanlığı Orgeneral M. Mazlum İskora Kışlası'nda sürdürecek. Türkiye'nin 6 yıl boyunca ev sahipliği yapacağı SEEBRIG Karargahı'nda, ikinci 3 yıllık dönemde komutanlığı Kuzey Makedonya devralacak.

Törende konuşan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, SEEBRIG Karargahı'nın 2032 yılına kadar Türkiye'de olacağını söyledi.

Tokel, SEEBRIG'in bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesinin yanı sıra katılımcı ülkeler arasında askeri işbirliğinin geliştirilmesi ve birlikte çalışabilirliğin artırılmasını amaçladığını belirterek, tugayın 27 yıldır Güneydoğu Avrupa'da barış, güven ve dayanışmaya katkı sunduğunu dile getirdi.

Güneydoğu Avrupa Tugayı'nın çok uluslu askeri yapı olarak görev yaptığını ifade eden Orgeneral Tokel, şöyle devam etti:

"2007-2011 yılları arasında ülkemizde konuşlanan SEEBRIG Karargahı, 15 yılın ardından Orgeneral Muharrem Mazlum İskora Kışlası'na intikal ederek, 3 Ağustos 2026'da tam harekat kabiliyetine ulaşmış ve Türkiye'deki görevine yeniden başlamıştır. Bu gelişme, ülkemizin bölgesel barış ve istikrara verdiği önemin, çok uluslu askeri işbirliğine olan güçlü desteğinin ve üstlendiği sorumlulukları kararlılıkla yerine getirme iradesinin somut bir göstergesidir. Aynı zamanda bugün icra edilen komuta devir teslimi, SEEBRIG bünyesinde görev ve sorumlulukların kesintisiz bir şekilde devamının da bir ifadesidir."

Tokel, SEEBRIG'in barışı destekleme harekatlarından insani yardım ve afetlere müdahale faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazede üstlendiği görevlerle, katılımcı ülkelerin müşterek hareket edebilme kabiliyetine önemli katkılar sunduğunu anlattı.

Hiçbir ülkenin güvenliğinin bölgenin güvenliğinden bağımsız düşünülemeyeceğini kaydeden Orgeneral Metin Tokel, bu anlayışla SEEBRIG'in 27 yıllık kurumsal birikimi ve katılımcı ülkelerin ortak iradesiyle, gelecek dönemde de bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamaya devam edeceğine yürekten inandığını vurguladı.

Törenin ardından resepsiyon düzenlendi.

Törene, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yaldız da katıldı.

Kaynak: AA