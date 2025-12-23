Vali Davut Gül: Hakikatten yana tavır alıyoruz

İstanbul Valisi Davut Gül, 'Tek Dünya Ortak Vicdan: Gazze Temalı Sloganlı Afiş ve Resim Yarışması' ödül törenine katıldı. Programda konuşan Vali Gül, "Dünyanın neresinde aynı problem varsa safımız belli; haktan, hakikatten yana tavır alıyoruz. Hepimiz zamanın ve mekanın şahitleriyiz. Yaşınız ne olursa olsun bizler bu zulme şahitlik ettik. Bu zulmü yapanların kahrolduğuna, helak olduğuna da şahitlik ederiz" dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) iş birliğiyle, Üsküdar'da bulunan Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 'Tek Dünya Ortak Vicdan: Gazze Temalı Afiş ve Resim Yarışması' düzenlendi. Yarışma kapsamında, dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Ödül törenine İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Korosu öğrencilerinin müzik dinletisiyle başlayan programda protokol konuşmalarının ardından öğrencilere ödülleri verildi. Dereceye giren öğrenciler, ödüllerini, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz'ın elinden aldı. Resim yarışmasında ortaokul öğrencilerinden Ada Elif Gökalp birinci olurken, Mısra Sancak ikinci, Ada Cemre Tezer üçüncü oldu. Sloganlı Afiş yarışmasında ise lise öğrencilerinden Dide Nihan Kelebek birinci olurken, Sümeyye Zehra Arslan ikinci, Shahd Mahdy üçüncü oldu.

'SAFIMIZ BELLİ HAKTAN YANA TAVIR ALIYORUZ'

Gazze meselesinin birçok açıdan değerlendirilebileceğini belirten İstanbul Valisi Davut Gül, "Gazze meselesi hiç şüphesiz birçok açıdan değerlendirilebilir ama belki de en başına koyabileceğimiz bir mesele, vicdani olan meseledir. Ne demek? Bu, şu demektir. Ortada bir zalim var ve bir de mazlum var. Türkiye, dünyanın her tarafında Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde gittiği her yerde 'Dünya beşten büyüktür' deyip mazlumun yanında yer alan, zalimin karşısında duran bir yapımız var, devletimiz var. Millet olarak da 7'den 70'e aslında sokağa çıktığımızda birbirimiz gibi düşünmeyen, birbirinden farklı olan, birbirinden farklı kanaatleri olan insanların da tamamına yakınının mazlumdan yana olduğunu, zalimin karşısında olduğunu görebiliyoruz, görüyoruz. Belki de 50 sene sonra, 100 sene sonra, 200 sene sonra bizden sonrakilere bırakabileceğimiz en önemli miras, tarihin doğru tarafında olabilmek. Suriye meselesinde de bunu yaptık, Filistin meselesinde de bunu yapıyoruz. Dünyanın neresinde aynı problem varsa safımız belli; haktan, hakikatten yana tavır alıyoruz. Hepimiz zamanın ve mekanın şahitleriyiz. Yaşınız ne olursa olsun bizler bu zulme şahitlik ettik. Bu zulmü yapanların kahrolduğuna, helak olduğuna da şahitlik ederiz" dedi

'SESSİZ ÇIĞLIKLARI RESME YANSITMAK İSTEDİM'

Resim yarışmasında birinci olan Ada Elif Gökalp, "İnsanlar hayatını kaybettiler. O yüzden resmi yaparken çok duygusaldım. Ben bu resmi oradaki insanların duygularını, düşüncelerini hissederek çizdim. Filistin dediğimde aklıma ilk olarak savaş geliyor. Sonra ağlamak geliyor, savaşta kaybedilen insanlar geliyor. Bundan esinlenerek yaptım. Yarışmada birinci oldum, çok mutluyum" dedi. Resim yarışmasında ikinci olan Mısra Sancak, "Bu resmi oradaki insanların duygularını, düşüncelerini hissederek çizdim. Oradaki sessiz çığlıkları resme yansıtmak istedim. Yarışmada derece alacağım bekliyordum. Bu resmi çok güzel ve özenerek yaptım. Sahneye çıktığımda herkesin beni izlemesi çok mutlu etti" diye konuştu. Afiş yarışmasında birinci olan Dide Nihan Kelebek ise, "Öğretmenimin tavsiyesiyle yarışmaya katıldım. Bu afişi resmederken aslında oradaki soykırımı düşünerek resmetmek istedim. Oradaki çocukların yüz ifadesini bu afişteki çocuğun yüz ifadesinde göstermeye çalıştım. Ödül almayı bekliyordum ama yarışmanın bu kadar kapsamlı olduğunu beklemiyordum. Heyecanlıydım" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül'e ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı'ya TÜRGEV'in 'Güzel İşler Fabrikası'nda öğrencilerin yapmış olduğu tablolardan hediye etti. Ardından tören toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.