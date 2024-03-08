Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da dev operasyon! 4 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi, 8 imalatçı yakalandı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik İstanbul'da düzenlenen "Narkoçelik-5" operasyonlarında 4 ton 604 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda 4'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 8 uyuşturucu madde imalatçısı yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik düzenlenen "Narkoçelik-5" operasyonlarında 4 tondan fazla metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.

BAKAN YERLİKAYA OPERASYONU DUYURDU

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamanın devamı şu şekilde; "Operasyonlarda 4'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 8 uyuşturucu madde imalatçısı yakalandı.

İstanbul'da dev operasyon! 4 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi, 8 imalatçı yakalandı

"ÜLKEMİZİ SOKAK SATICILARINDAN TEMİZLEMEYE KARARLIYIZ"

Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek.

3 FARKLI ADRESE BASKIN YAPILDI

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul ili Beylikdüzü, Arnavutköy ve Bahçelievler ilçelerinde 3 farklı adrese düzenlenen "NARKOÇELİK-5" operasyonlarında; 108 çuval halinde üzerlik tohumuna emdirilmiş 4 ton 420 kg metamfetamin, 146 kg sıvı metamfetamin, 38 kg reçine halde metamfetamin ve165 kg aseton maddesi ele geçirildi.

İstanbul'da dev operasyon! 4 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi, 8 imalatçı yakalandı

"ALLAH AYAĞINIZA TAŞ DEĞDİRMESİN"

Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle."

İstanbul'da dev operasyon! 4 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi, 8 imalatçı yakalandı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Ali Yerlikaya Operasyon İstanbul Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mutad İdikurt kimdir? Gelecek Partisi İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Mutad İdikurt kaç yaşında, nereli? Mesut Özarslan kimdir? CHP Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı Mesut Özarslan kaç yaşında, nereli? Özgür Cihan Turan kimdir? Gelecek Partisi İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı Özgür Cihan Turan kaç yaşında, nereli? Satılmış Karakoç kimdir? CHP Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı Satılmış Karakoç kaç yaşında, nereli? Hayati Okuroğlu kimdir? CHP İzmir- Tire Belediye Başkan adayı Hayati Okuroğlu kaç yaşında, nereli? asdasd asdasd asdasd Ateş Ertoşi kimdir? Gelecek Partisi İzmir Çiğli Belediye Başkan Adayı Ateş Ertoşi kaç yaşında, nereli? Selim Çırpanoğlu kimdir? CHP Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Selim Çırpanoğlu kaç yaşında, nereli? Övünç Demir kimdir? CHP İzmir- Torbalı Belediye Başkanı adayı Övünç Demir kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Narlıdere Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Narlıdere adayı Hasan Dikici ve Şazime Yaşa kimdir? Selçuk Balkan kimdir? CHP İzmir- Urla Belediye Başkan adayı Selçuk Balkan kaç yaşında, nereli? Levent Koç kimdir? CHP Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı Levent Koç kaç yaşında, nereli? Mehmet Doğanay kimdir? CHP Ankara Güdül Belediye Başkan Adayı Mehmet Doğanay kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayları Mehmet Nezir Kabak ve Semra Yaşa Gül Kimdir? Yakup Odabaşı kimdir? CHP Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Yakup Odabaşı kaç yaşında, nereli?
500

Yorumlar (2)

haksız mıyım:

devlet var, bakan var burada. tebrikler ali yerlikaya.

19
2
yanıtYanıtla
MASARİ:

Helal olsun derim.

7
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title