Haberler

Sakarya'da kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan iki şüpheli, İstanbul'da yakalandı. Yapılan operasyonda ele geçirilen malzemeler ile birlikte şüphelilerin dolandırıcılık faaliyetleri üzerine detaylı bir inceleme yürütüldü.

Sakarya'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen ve İstanbul'da yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Adapazarı ilçesinde bazı kişilerin, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtanlar tarafından yaklaşık 3,5 milyon lira dolandırılmasına yönelik çalışma yürüttü.

İncelemeler sonucu olayı İstanbul'da bulunan Y.B. (38) ve G.G'nin (23) gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, dijital materyal ve cep telefonları ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Bakan Tekin'den tartışma yaratan "Atatürk" iddiasına yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Madonna'dan İran'daki protestoculara destek mesajı

Madonna, İran'daki protestolarda tarafını açıkça belli etti
Jürgen Klopp'un Real Madrid teknik direktörlüğü için koştuğu şart olay

Real Madrid teknik direktörlüğü için koştuğu şart olay
İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak görülüyordu! Küçük İbo'nun konser verdiği yere bakın

İbrahim Tatlıses'in veliahtı deniyordu! Konser verdiği yere bakın
Infantino'nun maaşı olay oldu

Aldığı maaş olay oldu
Madonna'dan İran'daki protestoculara destek mesajı

Madonna, İran'daki protestolarda tarafını açıkça belli etti
ATV'deki akıbeti merak konusuydu: Oktay Kaynarca hakkında bomba iddia

ATV'deki akıbeti belli oldu
Trump 'Artık zamanı geldi' diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı

Trump "Artık vakti geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı