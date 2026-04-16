İstanbul'da 'Dijital Dönüşümün Toplumsal Etkileri: İnternet, Bağımlılıklar ve Geleceğimiz' semineri düzenlendi

Üsküdar Müftülüğü ve Medeniyet Tasavvuru Okulu tarafından "Dijital Dönüşümün Toplumsal Etkileri: İnternet, Bağımlılıklar ve Geleceğimiz" başlıklı seminer düzenlendi.

Gençlerin akademik, kültürel ve düşünsel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla Üsküdar'da hayata geçirilen Genç Medeniyet Akademisi Projesi kapsamında Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen seminerde, Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç sosyal medya bağımlılığına ilişkin konuşma yaptı.

İnsanların günlük alışverişlerinde ne alıp verdiklerine dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayan Dinç, "Her şeyi almamalı, her şeyi vermemeliyiz. Aklımıza gelen, kalbimize doğan her düşünce, her fikir, her sözün bazen bize kalması lazım. Kulağımıza ve gözümüze gelen her şeyi dünyamıza almamamız ve bazı şeyleri reddetmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Dinç, "Nasıl bir şehir surlarla korunuyorsa, insanın içindeki şehri de korunmak ister. Büyüklerimizin çok güzel bir sözü var: 'İki şehir vardır, biri içinde yaşadığımız şehir, diğeri içinizde yaşayan şehir.' İçimizde de bir şehir yaşıyor. Bu şehri korumamız lazım. Bu şehrin içine yanlış, tehlikeli unsurların girmemesi için bir surla korumamız lazım. O yüzden her şeyi görmemek, her şeyi duymamak, her şeyi konuşmamak konusunda, kalbinizi zihninizi besleyen kanalları kontrollü bir şekilde kullanma tasarrufumuz olması lazım." diye konuştu.

Bireylerin kimseden bir şey beklemeden ve kimseye şikayet etmeden kendi hayatlarının sorumluluğunu alması gerektiğini söyleyen Dinç, "Bu noktada 'sorumluluk' kelimesi üzerinde durmak çok önemli diye düşünüyorum çünkü sorumlu olmayan insan, sorunlu olur. Sorumlu olacağız ve sorumluluk alacağız. Bir insanı yetişkin ya da çocuk yapan şey, sorumluluk alıp almamasıdır. Kaç yaşında olursa olsun sorumluluk almayan insan çocuktur, yetişkin olamamıştır. Yetişkin insan kaç yaşında olursa olsun sorumluluğunu alan insandır." değerlendirmesinde bulundu.

"Boşluğa bağımlılık girer"

Dinç, dönemin en büyük problemlerinden birinin insanların sorumluluklarını hep başkasına atfetmesi olduğunu belirterek, "Öğretmen ne yapsın etsin, bana öğretsin. Ben öğrenmek istemezsem de öğretsin. Okul zorla bana bir şeyler öğretsin. Psikolog, eğitim koçu, annem, babam, birisi, kimse artık, beni yürütsün, kalkmam için yürütsün, yatmam için yürütsün, oturmam için yürütsün, yürümem için yürütsün, öğrenmem için yürütsün, konuşmam için yürütsün. Hep yürütülmek isteyen, hep dışarıdan baskı, etki, yönetme, yönlendirme isteyen bir insan profiliyle karşı karşıyayız. Tabii bu da gayet tehlikeli bir profildir." dedi.

İnsanların kendini harekete geçirecek gücü kendinde bulması, sorumluluk hissini bütün zerresine kadar hissetmesi gerektiğini ifade eden Dinç, oldukça zorlu bir hayat yaşayan insanın sorumluluk almadığı zaman problemli olacağını, kendini de başkasını da mutlu edemeyeceğini dile getirdi.

Dinç, "Boşluğa bağımlılık girer, boşu unutacaksın. Hayırla meşgul olmamız lazım. Dolayısıyla hayatı mümkün olduğu kadar doğru, anlamlı ve sağlıklı ilişkilerle deneyimlemek önemli." değerlendirmesini yaptı.

Yoğun sosyal medya kullanımı ve dijital bağımlılığa değinen Dinç, şunları söyledi:

"İnsan niçin dijital dünyaya bağımlılık geliştirir, dijital dünyada kendini kontrol edemez hale gelir? İnsan ilk başta kişisel araçlar hayatına ne kadar takılı olursa, o kadar bağımlılık geliştirir. Beslenme kararları ne kadar azsa, mutlu olması, anlam bulması, doğru bir şeyler yapması, sorumluluk alması ne kadar azsa, o kadar kişisel araçlara düşmüş olur. Geçenlerde bir kardeşimiz yazmış, 'Siz telefonu elinizden bıraktığınız zaman ne yapıyorsunuz, ben tekrar alıyorum.' diyor. Çok kullandım, tamam başım ağrıdı, gözüm ağrıdı, bırakayım. Bıraktım, ne yapacağım? Bu boşluk çok tehlikeli bir şey."

Yeşilay Genel Başkanı Dinç, gençler için danışmanlık merkezlerinin olduğunu, Türkiye'nin 81 ilinde 105 noktada bağımlılara ücretsiz psikoterapi hizmeti verdiklerini kaydetti.

Seminerde, "Bilimin Estetik Yüzü", "İnanç, Aidiyet ve Arayış: Çağdaş Dini Grupları Anlamak" ve "İş Dünyasında Genç Olmak: Erdem, Ahlak ve Kimlik" başlıkları ele alındı.