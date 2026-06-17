Uluslararası Gençlik Zirvesi: İsrail'in Filistin'e Yönelik Suçları Tartışıldı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) tarafından düzenlenen "Cut to the Chase: Sınırları Aşan Hakikat" başlıklı uluslararası gençlik zirvesi ikinci gününde devam ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, Natuk Birkan Binası'nda gerçekleştirilen zirvenin ikinci gününde konuşan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berdal Aral, İsrail'in eylemlerinin yalnızca Filistinlilerin değil, tüm insanlığın haklarını ihlal ettiğini belirterek, "İsrail, insanlığın düşmanı haline gelmiştir." dedi.

İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurgulayan Aral, "İsrail'in işlediği suçlar sadece insan hakları ihlalleri değil, aynı zamanda insanlığa karşı suçlar, savaş suçları, etnik temizlik ve soykırımdır." ifadelerini kullandı.

Aral, Filistinlilerin uluslararası hukuk açısından işgal altında bulunduğunu vurgulayarak, "Eğer işgalci bir devletseniz, belirli bir bölgeyi işgal ediyorsanız, meşru müdafaa hakkınız yoktur. (Filistinliler) Batı Şeria'da da işgal altındalar ve elbette, işgal altındaki insanların meşru müdafaa hakkı vardır." değerlendirmesini yaptı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını "soykırım" olarak nitelendiren Aral, İsrail'in Filistinlilere yönelik uygulamalarının yalnızca öldürmelerle sınırlı olmadığının altını çizerek, "Bu, Filistin halkının ortak hafızasını yok etme niyetidir." diye konuştu.

Filistin'in yalnızca bir halk değil, aynı zamanda devlet olduğunu vurgulayan Aral, bugün 159 ülkenin Filistin Devleti'ni tanıdığını söyledi.

Aral, İsrail'in kuruluş sürecinin uluslararası hukuk açısından tartışmalı olduğunu belirterek, 1947 tarihli Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 181 sayılı taksim kararının ciddi hukuki sorunlar barındırdığını dile getirdi.

İsrail'in uluslararası hukuka aykırı uygulamalar nedeniyle yaptırımlarla karşı karşıya kalması gerektiğini vurgulayan Aral, "İsrail, dokunulmaz olmadığını, cezalandırılabileceğini ve çok ileri gitmemesi gerektiğini anlamalıdır." dedi.

Şehit Onbaşı Murat Şengöz AİHL öğrencisi Mariam Mohamad Abdullah da Gazze'de çocukların maruz kaldığı insani trajedilere dikkati çekerek, "Gazze'deki çocuklar da çocuk değil mi? Neden onlar da bu haklardan yararlanamıyor?" dedi.

Uluslararası toplumun çocuk hakları konusunda çifte standart uyguladığına işaret eden Abdullah, "Eğer adalete inanıyorsak sessiz kalamayız. Gerçekten bir vicdanımız varsa bu çocukların yanında durmalıyız." ifadelerini kullandı.

Siyonizmin tarihi

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Fadi Zatari ise siyonizm hareketinin ortaya çıkışının Avrupa'daki Yahudi karşıtlığıyla bağlantılı olduğunu belirterek, "Antisemitizm, siyonizm hareketinin oluşmasına yardımcı olan unsurlardan biriydi." dedi.

Zatari, siyonizmin kökenlerinin Theodor Herzl'den önceye uzandığını aktararak, "Siyonizm hareketinden önce de başka bir siyonizm hareketi vardı." değerlendirmesinde bulundu.

Siyonizm ile Yahudilik arasındaki ilişkiye değinen Zatari, "Siyonizm ile Yahudilik arasında çok güçlü bir ilişki" olduğunu söyledi.

Zatari, "İsrail sadece Filistinliler, Araplar, Mısır veya Ürdün için değil, Türkiye için de bir tehdittir." dedi.

Öte yandan Zatari, Filistin meselesinin herkes tarafından hayatın bir parçası olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

"Bu misyonu devam ettirmek istiyoruz"

İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce Öğretmeni ve Program Koordinatörü Mehmet Rüştü Türker, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Gazze, Filistin ve siyonizm meselesinin çoğunlukla yetişkinlerin ve akademik dünyanın konusu olarak görüldüğünü belirterek, gençlere küresel meselelerin nasıl aktarılabileceği üzerine düşündüklerini söyledi.

Türker, bu etkinlikle gençlerin farkındalığını artırmayı ve onların seslerini duyurabilecekleri bir platform oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Programın bir ilk olduğuna işaret eden Türker, "Bundan sonra da daha da büyüterek bu misyonu devam ettirmek istiyoruz." dedi.

İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencisi Ahmet Berat Albayrak da gençlerin Filistin meselesine ilişkin bilinçlenmesinin erken yaşlarda başlamasının önemine dikkati çekerek, "Biz bu erken yaştan bu kazanımı edinirsek, Filistin hakkındaki, Gazze hakkındaki görüşlerimizi bu denli oluşturup geliştirebilirsek büyüyüp daha fazla imkanımız olduğunda Filistin'e daha büyük yardımlarda bulunabiliriz." ifadelerini kullandı.

İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce hazırlık öğrencisi Sevde Dila Ekinci ise Gazze konusunda sessiz kalınmaması gerektiğini belirterek, "Eğer biz ve bizim gibi gençler sessiz kalmaya devam ederse bu mesele bu şekilde unutulup gidecek." değerlendirmesini yaptı.

Gençlerin Filistin meselesinde sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade eden Ekinci, "İnsanları bilgilendirmemiz gerekiyor." diye konuştu.