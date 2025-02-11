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İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu

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İstanbul'da 9 belediyeye terör soruşturması kapsamında yapılan operasyonda, aralarında Kartal Belediye Başkan Yardımcısı ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı'nın da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri gözaltına alınan kişilerin ev ve makam odalarında arama yapıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyelere yeni bir operasyon yapıldığını duyurdu. 'Kent uzlaşısı' operasyonlarında Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcıları ile diğer belediyelerde görevli 7 belediye meclis üyesi hakkında gözaltı kararı bulunduğu bildirildi.

"YASAKLI YAYIN VE ÖRGÜTSEL DOKÜMANLARA EL KONULMUŞTUR"

Açıklamada, "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün Siyasal Alan Yapılanması HDK (Halkların Demokratik Kongresi) içerisinde İstanbul ilinde faaliyet gösterdiği tespit edilen, terör örgütünün kent uzlaşısı faaliyetleri kapsamında 2024 yerel seçimleri sonrasında belediye başkan yardımcısı, belediye meclis üyesi ve belediyelerde söz sahibi olarak görev yapmaya başlayan ve halen görevli olan kişilerin yakalanmasına yönelik;

İlimiz 12 ilçesinde 11.02.2025 tarihinde yapılan operasyonel çalışmada 10 kişi yakalanarak gözaltına alınmış, ikametlerde yapılan aramalarda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve şahıslara ait dijital materyallere el konulmuştur." ifadeleri yer aldı.

Gözaltına alınanalar şu şekilde;

  • Şüpheli C.Y.'nin Kartal Belediye Başkan Yardımcısı,
  • Şüpheli L.G.'nin Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı,
  • Şüpheli B.K.'nın Üsküdar Belediye Meclis Üyesi,
  • Şüpheli E.G.'nin Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi,
  • Şüpheli G.A.'nın Fatih Belediye Meclis Üyesi,
  • Şüpheli H.Ö.'nün Tuzla Belediye Meclis Üyesi,
  • Şüpheli N.A.'nın Adalar Belediye Meclis Üyesi,
  • Şüpheli S.G.'nin Şişli Belediye Meclis Üyesi,
  • Şüpheli T.Ş.'nin Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi.

EV VE MAKAM ODALARINDA ARAMA

10 kişinin gözaltına alındığı terör operasyonu kamuoyunda geniş yankı uyandırırken polis ekiplerinin gözaltına alınan şüphelilerin ev ve makam odalarında arama yaptığı kaydedildi.

İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (30)

Haber YorumlarıMehmet Balta:

Bu CHP soruşturması terör soruşturulması değil bu soruşturulması rte savcılara verdiği CHP'ği yıpratma soruşturulmasıdır. Ama rte ne yaparsa yapsın başaramıyacaaaak.

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Haber YorumlarıUmut gunes:

artık bu AKP ne yapacağını şaşırmış

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Haber YorumlarıYunus emre Genç:

maşallah akapeli belediyeler çok ak! hiçbir suçları yok!

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Haber YorumlarıASar Gnc:

akp rezil olma lüften daha fazla.

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Haber YorumlarıObjektif Vatandaş:

Yazık memleketin içinden geçiyor beyefendi

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Bu soruşturmalar CHP’min gücüne güç katacaktır .Akpyi sandığa gömeceğiz

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Hırsız Akp yine zorbalık peşinde

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Haber YorumlarıUmut Bingöl:

Giderayak...

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Haber YorumlarıCumalylmz yilmaz:

askerlerin ve çocukların o kdara masum insanın katilini içerden çıkarmaya çalışanlara neden soruşturma açılmıyor

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Haber Yorumlarıftkxydwgfx:

bu nasıl iş teröristle kendileri görüşüyor millete terör yaftası vuruyorlar şimdi herkes Akp yemi oy verecek hani bunlar Müslümandı yalan konuşmazdı haram yemezdi iftira atmazdı Hakkı hak hak bilip hakça davranırlardı

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