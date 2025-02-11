İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyelere yeni bir operasyon yapıldığını duyurdu. 'Kent uzlaşısı' operasyonlarında Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcıları ile diğer belediyelerde görevli 7 belediye meclis üyesi hakkında gözaltı kararı bulunduğu bildirildi.

"YASAKLI YAYIN VE ÖRGÜTSEL DOKÜMANLARA EL KONULMUŞTUR"

Açıklamada, "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün Siyasal Alan Yapılanması HDK (Halkların Demokratik Kongresi) içerisinde İstanbul ilinde faaliyet gösterdiği tespit edilen, terör örgütünün kent uzlaşısı faaliyetleri kapsamında 2024 yerel seçimleri sonrasında belediye başkan yardımcısı, belediye meclis üyesi ve belediyelerde söz sahibi olarak görev yapmaya başlayan ve halen görevli olan kişilerin yakalanmasına yönelik;

İlimiz 12 ilçesinde 11.02.2025 tarihinde yapılan operasyonel çalışmada 10 kişi yakalanarak gözaltına alınmış, ikametlerde yapılan aramalarda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve şahıslara ait dijital materyallere el konulmuştur." ifadeleri yer aldı.

Gözaltına alınanalar şu şekilde;

Şüpheli C.Y.'nin Kartal Belediye Başkan Yardımcısı,

Şüpheli L.G.'nin Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı,

Şüpheli B.K.'nın Üsküdar Belediye Meclis Üyesi,

Şüpheli E.G.'nin Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi,

Şüpheli G.A.'nın Fatih Belediye Meclis Üyesi,

Şüpheli H.Ö.'nün Tuzla Belediye Meclis Üyesi,

Şüpheli N.A.'nın Adalar Belediye Meclis Üyesi,

Şüpheli S.G.'nin Şişli Belediye Meclis Üyesi,

Şüpheli T.Ş.'nin Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi.

EV VE MAKAM ODALARINDA ARAMA

10 kişinin gözaltına alındığı terör operasyonu kamuoyunda geniş yankı uyandırırken polis ekiplerinin gözaltına alınan şüphelilerin ev ve makam odalarında arama yaptığı kaydedildi.