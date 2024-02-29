İstanbul'da Çocuk İstismarı Davası Başladı

İstanbul'da, çocuklara gerçeğe aykırı şekilde cinsel istismar raporu çıkardığı iddiasıyla tutuklanan çocuk ve ergen psikiyatristi Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu ile kendisine yardım ettiği öne sürülen 5 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Süleyman Salih Zoroğlu ile klinikte psikolog olan sanık Ahmet Aktaş, tutuksuz sanıklar Zoroğlu'nun eşi ve klinik idaresini takip eden sanık Özgül Zoroğlu, doktor sanık Hüsnü Ağca, klinik sekreteri sanık İnci Arslan ve klinikte psikolog olarak görev yapan Zeynep Akgül katıldı.

Duruşmada bir kısım müşteki ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, davaya ilişkin yayın yasağı kararı verdi.

Duruşmanın yarın devam edilmesi kararlaştırıldı.

İddianameden

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Süleyman Zoroğlu hakkında 21 kez "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", 21 kez "eziyet", 4 kez "iftira", 2 kez "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 2 kez "şantaj", 2 kez "uyuşturucu madde kullanımını özendirme", 1 kez "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme", 1 kez "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından toplamda 96 yıldan 972 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianamede ayrıca, Zoroğlu'nun eşi ve klinik idaresini takip eden sanık Özgül Zoroğlu, klinikte psikolog olan sanık Ahmet Aktaş, klinikte bir süre çalışan doktor sanık Hüsnü Ağca, klinik sekreteri sanık İnci Arslan ve klinikte psikolog olarak görev yapan Zeynep Akgül'ün de benzer suçlardan hapis cezalarına çarptırılması talep edilmişti.