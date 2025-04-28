İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik gerçekleştirilecek

İstanbul'da bu hafta yerli ve yabancı sanatçıların konserlerinden sergilere, tiyatro oyunlarından festivallere kadar birçok etkinlik düzenlenecek.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yarın "Romeo ve Juliet" Bale Gösterisi, 30 Nisan'da "Carmen" ve 3 Mayıs'ta "La Traviata" Operası, 4 Mayıs'ta "Richard" adlı tiyatro oyunu sanatseverlerle buluşacak.

AKM'de ayrıca 28 Nisan - 4 Mayıs'ta "Konsey" ve "Böyle Küçük Şeyler" filmleri gösterilecek.

İstanbul Devlet Tiyatrosu, 29 Nisan - 4 Mayıs'ta Mecidiyeköy Büyük Sahne'de "Rumuz Goncagül", Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de "Babamın Kelimeleriyle" ve Üsküdar Stüdyo Sahne'de "Işıltılı Haşerat", 1-4 Mayıs'ta Garibaldi Salon 2'de "Hepyek", 2-4 Mayıs'ta Üsküdar Tekel Sahnesi'nde "Vanya Dayı" oyunlarını sahneleyecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 2-4 Mayıs'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde Bursa Şehir Tiyatrolarının hazırladığı "Kısa Süren Saltanat" oyununu beğeniye sunacak.

Zorlu PSM'de yarın "En Sevdiğinden Başla" ve "İnsanlar Mekanlar Nesneler", 2 Mayıs'ta "Amadeus", 3 Mayıs'ta "Şakşakçılar", 3 ve 4 Mayıs'ta "Afife", 4 Mayıs'ta ise "Balina" ve "Eylül" oyunları sahnelenecek.

Maximum Uniq Hall'de yarın "Bir mor ve ötesi Müzikali: Araf", 4 Mayıs'ta ise "Konuşmamız Lazım" oyunu tiyatroseverlerle buluşacak.

Konserler

İsveçli rock grubu "Pain Of Salvation", 30 Nisan'da IF Performance Hall'de dinleyicilerinin karşısına çıkacak.

CRR Senfoni Orkestrası da 3 Mayıs'ta İBB Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sahne alacak.

AKM'de bugün "Tarz-ı Cedid Makamında Klasik Fasıl ve Saz Eserleri Konseri", 30 Nisan'da "TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası Konseri", 2 Mayıs'ta "İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri", 3 Mayıs'ta "Hazerfen Ensemble", "Semplice Quartet", "Karma Topluluklar Öğrenci Konseri", "Kadebostany" ve "Türk Telekom Prime Kahve Konserleri Sinafi Trio", 4 Mayıs'ta ise "AKM Pazar Resitalleri Napolitango" ve Schallfeld Ensemble, Ensemble Airborne Extended" konserleri, müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Bostancı Gösteri Merkezi'nde 30 Nisan'da Levent Yüksel, 2 Mayıs'ta Blok3, 3 Mayıs'ta Nilüfer ve 4 Mayıs'ta Gökhan Türkmen sahne alacak.

Resul Dindar, 3 Mayıs'ta Mahsus Sahne'de, Muazzez Ersoy ve Kubat Assoliva Grand Harilton Hotel'de, Rana Türkyılmaz 4 Mayıs'ta Dorock XL by Holly Stone'da konser verecek.

Maximum Uniq Açıkhava'da 30 Nisan'da "OneRepublic", 3 Mayıs'ta ise "Duman" müzikseverlerle buluşacak.

Sergiler

Ressam Bedia Kirişçi ile Sabir Mehdiyev'in hazırladığı "Mekanın Gerçek Sahibi-Filistin'in Onurlu Direnişi" Sergisi, Üsküdar Hüdayi Kültür Sanat'ta açıldı. Sergideki eserlerin satışından elde edilecek gelir, Yeryüzü Doktorları aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacak.

İBB Kültür ve İBB Miras'ın katkılarıyla gerçekleştirilen ressam ve akademisyen Dr. Seval Özcan'ın yeni solo sergisi "Şaşırt Beni İstanbul", Baruthane'de sergileniyor.

Kahramanmaraş'ta saklı kalmış bir bohçanın içinden çıkan 40 kitabın Afşin'den İstanbul'a yolculuğunu ele alan "Saklı Kalanlar" Sergisi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Çok Amaçlı Salon'da beğeniye sunuluyor.

Afrika'nın önemli çağdaş sanat hareketlerinden biri olarak kabul edilen Shona sanatından örnekler, Zimst Sanat Galerisi'nde görülebilir.

Modern Fin çocuk edebiyatının önemli edebiyatçılarından Tove Jansson'un orijinal eserlerinden oluşan sergi, bugün Beyoğlu'nda bulunan Aynalı Geçit'te sanatseverlerle buluştu.

Luna Grande Art'ın farklı disiplinlerden sanatçıların eserlerini bir araya getirdiği görsel sanatlar sergisi "Pera Palas'ta Düşler", Pera Palas Hotel'de ziyarete açık.

"İtalya'da Yolculuk" Fotoğraf Sergisi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde ziyarete açıldı. Matteo Balduzzi'nin küratörlüğünde hazırlanan, İtalyan fotoğrafçı Luigi Ghirri'ye saygı duruşu niteliğindeki sergi, 1984'te yapılan aynı adlı projenin 40. yıl dönümünü kutlamak amacıyla projeye ait 86 orijinal fotoğraf baskısını bir araya getiriyor.

İstanbul Modern, Ömer Uluç'un sanatsal yolculuğunu mercek altına alan kapsamlı sergiye ev sahipliği yapıyor. Sanatçının Türkiye'deki en geniş seçkilerinden birine yer veren "Ufuk Çizgisinden Öteye" başlıklı sergi, 12 Aralık'a kadar görülebilecek.

Prof. Dr. Münevver Üçer'in lalenin başrolde olduğu kişisel sergisi "Gelenek Gelecektir", 30 Nisan'a kadar MAJİ Art Gallery'de ziyaret edilebilecek.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığınca düzenlenen, Fatih Sultan Mehmet'ten Sultan 2. Abdülhamit'e Osmanlı sultanlarının koleksiyonlarında yer alan ve vakfettikleri Kur'an-ı Kerimlerden oluşan "Sultanların Mushafları" sergisi, mayıs sonuna kadar Rami Kütüphanesi'nde ziyarete açık olacak.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan ve Andy Warhol'a adanan "Warhol'un Dünyası-Pop Art'ın İkonu" Sergisi, 4 Mayıs'a kadar AKM Müzik Platformu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Sanatçı Ahmet Güneştekin'in göç, hafıza, hatıra ve bellek kavramlarına odaklandığı "Kayıp Alfabe" Sergisi, Artİstanbul Feshane'de 20 Temmuz'a kadar gezilebilecek.

Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın 1,5 milyona yakın kareyi içeren arşivinden bir seçkiye yer verdiği "Renklerin Yolculuğu" Sergisi, 25 Mayıs'a kadar İstanbul Modern'de açık olacak.

16. yüzyıldan bugüne farklı zamanlarda ve çeşitli edebi türlerde üretilmiş İstanbul temsillerini odağına alan "Hikaye İstanbul'da Geçiyor" Sergisi, 13 Temmuz'a kadar Meşher'de izlenebilecek.

"Sevgili Pinokyo" sergisi Rami Kütüphanesi'nde "2. Tulipomania: Lale Çılgınlığı" Sergisi ise İstanbul Lale Müzesi'nde 30 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

Sanatçı Seyet Davoud'un daha önce hiçbir mecrada yayımlanmamış ve son dönem resimlerinden oluşan sergisi "HAY-AT", Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde görülebilecek.