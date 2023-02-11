Gaziantep'te çöken Polat Sitesi'nin müteahhidi, İstanbul'da gözaltına alındı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilimizde büyük yıkıma neden olurken, arama kurtarma çalışmaları 6. gününde de son hız devam ediyor.

ATAŞEHİR'DE YAKALANDI

Diğer yandan usüle aykırı şekilde yapılan ve depremde yerle bir olan binaların müteahhitleri için de harekete geçildi. Hatay'daki Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'un ardından bugün de Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca depremde çöken Ayşe Mehmet Polat sitesinin müteahhiti ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay'ın yakalanması için soruşturma başlatıldı. Akay, İstanbul Ataşehir'de gözaltına alındı. Mehmet Ertan Akay'ın Gaziantep'e gönderileceği öğrenildi.

HATAY'DAKİ REZİDANSIN MÜTEAHHİDİ DE GÖZALTINDA

Dün de Hatay'daki Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, yanına aldığı paralar ile yurt dışına kaçacağı iddiasıyla yakalanarak gözaltına alındı. 2013 yılında yapımı tamamlanan 12 katlı ve 250 daireli rezidansın reklamı "Cennetten bir kare" diye yapılmıştı. Hatayspor sportif direktörü Taner Savut ve Ganalı futbolcu Christian Atsu da Rönesans Rezidans'ın enkazı altında kaldı.