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Gaziantep'te çöken Polat Sitesi'nin müteahhidi, İstanbul'da gözaltına alındı

Güncel Haberler

Kahramanmaraş'taki deprem sonrasında Gaziantep'te birçok can kaybının yaşandığı Ayşe - Mehmet Polat sitesinin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay, İstanbul'da gözaltına alındı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilimizde büyük yıkıma neden olurken, arama kurtarma çalışmaları 6. gününde de son hız devam ediyor.

Gaziantep'te çöken Polat Sitesi'nin müteahhidi, İstanbul'da gözaltına alındı

ATAŞEHİR'DE YAKALANDI

Diğer yandan usüle aykırı şekilde yapılan ve depremde yerle bir olan binaların müteahhitleri için de harekete geçildi. Hatay'daki Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'un ardından bugün de Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca depremde çöken Ayşe Mehmet Polat sitesinin müteahhiti ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay'ın yakalanması için soruşturma başlatıldı. Akay, İstanbul Ataşehir'de gözaltına alındı. Mehmet Ertan Akay'ın Gaziantep'e gönderileceği öğrenildi.

Gaziantep'te çöken Polat Sitesi'nin müteahhidi, İstanbul'da gözaltına alındı

HATAY'DAKİ REZİDANSIN MÜTEAHHİDİ DE GÖZALTINDA

Dün de Hatay'daki Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, yanına aldığı paralar ile yurt dışına kaçacağı iddiasıyla yakalanarak gözaltına alındı. 2013 yılında yapımı tamamlanan 12 katlı ve 250 daireli rezidansın reklamı "Cennetten bir kare" diye yapılmıştı. Hatayspor sportif direktörü Taner Savut ve Ganalı futbolcu Christian Atsu da Rönesans Rezidans'ın enkazı altında kaldı.

Gaziantep'te çöken Polat Sitesi'nin müteahhidi, İstanbul'da gözaltına alındı

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep İstanbul Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Regaip CAN:

O evlere ruhsat veren onay verenlerin hiç mi suçu yok tek suçlu müteahhit değil kimse kafasına göre ev yapamıyor

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Ahmet Bey:

Mütahitin yanında o binaya onay veren yetkili kişiler ve bu mütahite bu yetkiyi veren kurumlarda sorgulanmalı. Her önüne gelen mütahitlik yapıyor.

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Kenan Ertaş:

Bugün saliverirler

Cevap Yaz 4 11 Yayından Kaldır
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