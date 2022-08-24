İstanbul'da beklenen sağanak yağış her iki yakada da başladı: Sel ve su baskınlarına dikkat

İstanbul'da beklenen sağanak yağış Anadolu ve Avrupa yakasındaki çok sayıda ilçede başladı. Yağışların cuma gününe kadar devam etmesi beklenirken Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Son günlerde artan nem ve sıcaklar İstanbullulara zor günler yaşatırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta boyunca kentte yağmurlu havanın etkili olacağını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM)'dan yapılan açıklamada ise "İstanbul'da saat 13.00 itibariyle etkili yağış bekleniyor. Saat 22.00'e kadar etkili olması beklenen yağışlarla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışı da bekleniyor.

HER İKİ YAKADA DA SAĞANAK BAŞLADI

Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Ümraniye, Üsküdar, Ataşehir, Maltepe, Kartal, Pendik ve Beykoz'da gök gürültülü yağış başladı. Avrupa Yakası'nda ise Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekemece, Başakşehir, Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Zeytinburnu'nda gök gürültülü hafif yağış etkili oluyor.

TAKSİM'DE VATANDAŞLAR YÜRÜMEKTE ZORLANDI

Taksim'de yağmura yakalanan vatandaşlar, yürümekte güçlük çekti. Şemsiyesi olmayanlar, ıslanmamak için metro istasyonu girişinde ve dükkanların saçaklarının altında bekledi. Yağmur nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken vatandaşların boş taksi bulmakta güçlük çektiği görüldü.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE ÇOCUKLAR ANİDEN BASTIRAN YAĞIŞTA EĞLENDİ

Küçükçekmece'de aniden bastıran yağışta sokağa çıkan çocuklar, eğlenceli vakit geçirirken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sağanak yağışın ilerleyen saatlere doğru artarak devam etmesi bekleniyor.

İKİ SAAT BOYUNCA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Öte yandan, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki gök gürültülü sağanağın iki saat boyunca yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

Açıklamada, bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

CUMA AKŞAMINA KADAR DEVAM EDECEK



Cuma akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde etkili olması beklenen serin ve yağışlı havaya karşı tedbirli olunması öneriliyor" ifadelerine yer verildi.