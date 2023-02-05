İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı Güncel Haberler İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı Anadolu yakasında etkili oluyor. İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı İSTANBUL - İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı Anadolu yakasında etkili oluyor. Meteorolojinin uyarılarının ardından Trakya üzerinden İstanbul'a giriş yapan kar yağışı Anadolu Yakasında yüksek kesimlerde başladı. Kar yağışı Çamlıca tepesinde etkisini gösterdi. Kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini arttırması bekleniyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel İstanbul Güncel Haberler

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