İstanbul'da bazı sahillerde müsilaj benzeri kirlilik görüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da bazı sahillerde müsilaj benzeri kirlilik görüldü

AA - Mustafa Hatipoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
İstanbul'da bazı sahillerde müsilaj benzeri kirlilik görüldü

Marmara Denizi'nde geçen yıl etkili olan müsilaj (deniz salyası) benzeri kirlilik, İstanbul'da bazı sahillerde yeniden görülmeye başlandı.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Marmara Denizi'nde geçen yıl etkili olan müsilaj (deniz salyası) benzeri kirlilik, İstanbul'da bazı sahillerde yeniden görülmeye başlandı.

Kadıköy Fenerbahçe Sahili'nde bazı bölgelerde deniz salyasına benzer bir kirliliğin birikmeye başladığı görüldü.

Oluşan kirlilik havadan da görüntülendi.

İstanbul'un sahillerinde geçen yıl etkili olan deniz salyası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin Marmara Denizi'nde başlattığı "müsilaj temizliği seferberliği" çalışmaları sonucunda etkisini yitirmişti.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim görevlileri tarafından Marmara Denizi'nde yapılan çalışmalarda, müsilajın havaların ısınmasının ardından su sıcaklığının artmasıyla tekrar ortaya çıkma şartlarının oluştuğu tespit edilmiş, uzmanlar bu konuda uyarılarda bulunmuştu.

AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

Marmara Denizi, Fenerbahçe, İstanbul, Kadıköy, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title