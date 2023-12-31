İstanbul'da Barbaros Meydanı ve Bulvarı açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi tarafından yenilenen Barbaros Meydanı ve Barbaros Bulvarı için açılış töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hem Beşiktaş'a hem Beşiktaşlıya hem de 16 milyon insana yakışır bir alanı hizmete açıyoruz" dedi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise "Ekonomik ve ekolojik ömrünü tamamlayan Beşiktaş Barbaros Bulvarı ve Meydanı'nın açılışını gerçekleştirdik. Beşiktaş'ı hak ettiği yere İBB ile birlikte getireceğiz" diye konuştu.

Beşiktaş'ta dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beşiktaş Belediyesi iş birliğiyle yenilenen Barbaros Bulvarı ve Meydan'ı açılış töreni düzenlendi. Açılışa; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP İstanbul Milletvekilleri Engin Altay, Yunus Emre, Suat Özçağdaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Parti Meclis üyeleri Sevgi Kılıç ve Sinem Kırçiçek, CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Alican Şen, CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara katıldı. Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İMAMOĞLU: 16 MİLYON İNSANA YAKIŞIR BİR ALANI HİZMETE AÇIYORUZ

Konuşmasını yapmak üzere sahneye çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ne güzel sizlerle Beşiktaş'ta bir araya gelmek. Şimdi burayı hatırlıyorsunuz. Beşiktaş Meydan'ı meydan değildi. Büyük bir kısmı işgal altındaydı. Yukarıdan bir köprü geçiyordu ve uzun yıllardır bir işe yaramayan bir köprüydü. Biz gelir gelmez bu ihmal edilmiş alanları nasıl çözeriz diye yoğun bir çalışma sürdürdük. Köprüyü kaldırınca burada pırıl pırıl bir meydan oluştu. Şimdi ne oldu biliyor musunuz hem Beşiktaş'a hem Beşiktaşlıya hem de 16 milyon insana yakışır bir alanı hizmete açıyoruz. Bugün aynı zamanda bayraklarınızla ve her renkle buradasınız. Ne güzel sizleri bu renklerle birlikte karşılamak ve Beşiktaş Meydanı'nda olmak. İstanbul'un renkleri burada. Fenerbahçe burada, Galatasaray burada, hem de Beşiktaş'ın ev sahipliğinde burada. Artık İstanbul'un tüm ilçeleri İBB tarafından eşit hizmet almaya başladı. İstanbul'da 2019 yılında fetret devri sona erdi, yatırım ve atılım devri başladı" diye konuştu.

AKPOLAT: BEŞİKTAŞ'I HAK ETTİĞİ YERE İBB İLE BİRLİKTE GETİRECEĞİZ

Beşiktaş'ın yıllardır çözümlenemeyen sorunlarını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesiyle aşıldığını belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise konuşmasında "Biz Beşiktaş'ı tanımlarken, iki kıtanın birleştiği Kaptan-ı Deryaların, Barbaros Hayrettin'in kenti olarak tanımlıyoruz. En önemlisi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evinin olduğu ve hayata gözlerini yumduğu yerin adıdır Beşiktaş. Biz çalışmalarımızı sürdürürken bu tarihi sorumluluğun bilinciyle yerine getiriyoruz. Dün biliyorsunuz ki bir olay yaşadık. O kadar büyük ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Galatasaray ve Fenerbahçelileri Beşiktaş'ta buluşturdu. Kaç yüzyıl geçerse geçsin bu birlikteliğimiz devam edecek. Biz yine belediye meclisimizden alacağımız kararla, Atatürk'ün yol arkadaşı, Çöl Aslanı Fahrettin Paşa'mızın adını Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun olduğu sokağa vereceğiz. Artık Beşiktaş'ta o değeri de yaşatacağız. Yıllarca Beşiktaş siyasi tercihlerinin cezasını çekti. Bu yeni yapılan tarihi noktaların hiçbirisi yıllarca hizmet alamadı. İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu göreve geldikten sonra Beşiktaş'ta yer alan tüm sorunları çözmeye başladık. Altyapı sorununu çözdük. Sonra Barbaros Bulvarı'nı Nispetiye Caddesi'ni, Şair Nedim'i, Arnavutköy'ü, Kuruçeşme'nin sorunlarını çözdük. İlçemizi su baskınlarından İBB ile birlikte kurtardık. Şimdi bu tarihi alanı yeniliyoruz. Bugün bu alanın bir kısmını açacağız, bir kısmı da seçime kadar açılacak. Ortaköy Vadisi'nin de altyapı hizmetleri başladı ve çok yakın bir zamanda da temeli atılacak. Beşiktaş'ı hak ettiği yere İBB ile birlikte getireceğiz" ifadelerini kullandı.