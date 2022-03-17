İstanbul'da arıza nedeniyle Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri aksadı - Haberler

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İstanbul'da arıza nedeniyle Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri aksadı

AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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İstanbul'da arıza nedeniyle Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri aksadı

İstanbul'da, teknik arıza nedeniyle Üsküdar-Çekmeköy metrosunda bir süre sefer yapılamadı.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, teknik arıza nedeniyle Üsküdar-Çekmeköy metrosunda bir süre sefer yapılamadı.

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Daha sonra yapılan paylaşımda da, seferlerin gecikmeli olarak yapılmaya başlandığı duyuruldu.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

İstanbul, Üsküdar, Medya, Metro, Güncel, Haberler

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