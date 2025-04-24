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İstanbul'da 6.2 Büyüklüğündeki Depremde İşçilerin Panik Anları Kamerada

İstanbul'da 6.2 Büyüklüğündeki Depremde İşçilerin Panik Anları Kamerada
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İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında Gaziosmanpaşa'daki bir iş yerinin yemekhanesinde yaşanan panik anları güvenlik kameralarına yansıdı. Bir işçi baygınlık geçirirken, bir diğeri soğukkanlılığını koruyarak yemek yemeye devam etti.

İSTANBUL'da dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme Gaziosmanpaşa'daki iş yerinin yemekhanesinde yakalanan işçiler panik yaşarken bir kişinin baygınlık geçirdiği, bir başka işçinin ise yemek yemeye devam ettiği güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme Gaziosmanpaşa'daki bir iş yerinin yemekhanesinde yakalanan işçilerin yaşadığı panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sarsıntı sırasında içeride bulunan çalışanların panik içinde dışarı kaçtığı, bir çalışanın ise baygınlık geçirdiği anlar yer aldı. Aynı anda başka bir çalışanın ise soğukkanlılığını koruyarak yerinden kalkmadan yemek yemeye devam ettiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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