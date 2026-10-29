İstanbul'da 29 Ekim'de bayraklarla donatılan Kemeraltı Caddesi havadan görüntülendi

İstanbul'da 29 Ekim'de bayraklarla donatılan Kemeraltı Caddesi havadan görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü kapsamında kent genelinde çeşitli programlar düzenleniyor. Tophane boyunca uzanan Kemeraltı Caddesi Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılırken, cadde dronla havadan görüntülendi.
İSTANBUL'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılan caddeler havadan görüntülendi.
Cumhuriyetin 103'üncü yıl dönümü İstanbul'da çeşitli programlarla kutlanıyor. Kutlamalar kapsamında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatıldı. Tophane boyunca uzanan Kemeraltı Caddesi'ne asılan bayrak ve posterler dronla havadan görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı