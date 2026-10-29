İstanbul'da 29 Ekim'de bayraklarla donatılan Kemeraltı Caddesi havadan görüntülendi

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İSTANBUL'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılan caddeler havadan görüntülendi.

Cumhuriyetin 103'üncü yıl dönümü İstanbul'da çeşitli programlarla kutlanıyor. Kutlamalar kapsamında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatıldı. Tophane boyunca uzanan Kemeraltı Caddesi'ne asılan bayrak ve posterler dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı