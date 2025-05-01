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Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı

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Kadıköy'de pazarda bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde olayın içinde 4 kişinin olduğu ortaya çıktı. Ailenin avukatının şikayeti üzerine cinayete ilişkin 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.

İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin biraz önceki başvurumuz ve şikayetimiz üzerine ortaya çıkan yeni failler hakkında Sayın Başsavcılık tarafından gözaltı kararı verilmiştir. Faillerin bir an önce gözaltına alınarak, maddi gerçeğin ortaya çıkması ve emsal mahiyette cezalandırılmaları için soruşturma müvekkil aile ve tarafımızca etkin bir şekilde hukuken takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı

MEZARINA SALDIRIDA İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Cumhuriyet Savcısı hazırladığı iddianamede Minguzzi'nin mezarını tahrip eden Duran A'nın "İbadethanelere ve mezarlıklara zarar" verme suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapsini istedi. Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi. Sanığın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı

"TALİMAT YA DA PARA ALMADIM"

Duran A'nın, savcılık ifadesinde olayı gerçekleştirmek için kimseden talimat ya da para almadığını öne sürerek şunları söylediği öğrenildi: "Mezarlığın yakınında bulunan Nurettin Bayraktar Köprüsü'nün alt tarafında çimlerin üzerinde sokakta kalmaktayım. Kaldığım yer ölen şahsın mezarına yakın konumdadır. Ben içecek kutusu toplayarak ve hurdacılık yaparak geçimimi sağlıyorum. Olay günü de mezarlık içerisine kutu toplamak amacı ile girdim. Gece vaktiydi. Saatin kaç olduğunu hatırlamıyorum. Ölen şahsın mezarının orada olduğunu gazete ve haberlerden öğrendim. Mezara bakmak istedim. Bunun üzerine mezar yerine gittim. Ardından küçük bir çocuğun öldürülme olayına sinirlendim. O anki sinirle kendimi kaybettim. Ardından mezarlıktaki çiçekleri yoldum. Çitleri kaldırarak attım. Bu olayı neden yaptığımı bilmiyorum. O anki sinirle eylemleri gerçekleştirdim. Zaten konuya dair de çok fazla hatırladığım bir şey yok. Bu olayı gerçekleştirmek için kimseden talimat ya da para almadım."

Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı

NE OLMUŞTU?

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta kaykay malzemesi satın almak için gittiği Kadıköy Salı Pazarı'nda kendisiyle aynı yaştaki 2 saldırganın hedefi olmuştu. Ahmet Minguzzi bıçaklanıp yere düştükten sonra da başına tekme darbeleri aldı, yaşam mücadelesi ise 14 gün sürdü.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayet şüphelileri hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlenmişti. İki sanık hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. İlk duruşmada 15 ve 16 yaşındaki iki sanığın tutukluluk hallerinin devamına ve bir sonraki duruşmanın 8 Mayıs'a ertelenmesine karar verildi.

Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıÖzgür Çocuk:

Dostlar alışverişte görsün. Yenidogan çetesindekileri bıraktınız bunlarinda bırakırsınız maksat milletin gazı alinsin

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Haber Yorumlarıqhp79g5vnn:

yeter artık gazzeyi bu kadar yayınlamadınız. ne çocuklar öldü

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Haber YorumlarıLeven Ergün:

DİNDAR OLAMADILAR AMA HEPSİ KİNDAR NESİL OLDU

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Haber YorumlarıEnes:

Chpnin laik hayatı . Çocuklarımıza ahlak ogretemedik alkolle uyuşturucu ile rahat laik çağdaş hayatın sonuçları

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Haber YorumlarıAli Ant:

Parmağı klan bütün bicler yakalanıp en ağır cezaya çarptırılmalı..

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Haber YorumlarıMikel Archangel:

Ne gözaltısı atın bi çukura kapatın üstlerini. küçücük çocuğun kalbini parçalayıp üstüne mezarını tahrip edip üstüne ailesini tehdit etmek nedir. Devlet bi an önce bunlara buranın dağ başı olmadığını göstermeli.

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Haber Yorumları10 Kaplan:

Bu olay basit bir yan baktı omuz attı meselesi olamaz demiştim baştan beri.

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