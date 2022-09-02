Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul 2023 seçimlerinin de lokomotifi olacaktır

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye'yi adım adım inşa edecek olanda yine biziz. İstanbul, kuruluşumuzdan bugüne tüm zaferlerimizin olduğu gibi 2023 seçimlerinin de Allah'ın izniyle lokomotifi olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde "Yüz yüze gönül gönüle İstanbul" temasıyla düzenlenen, 'AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, " Dün 2023 hedeflerimizi Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılına adamıştık. Bugün 2053 vizyonumuzu İstanbul'un Fethi'nin 600'üncü yılına adıyoruz. Yarın evlatlarımız bir adım sonraki hedeflerini Malazgirt Zaferi'nin 1000'inci yıl dönümü olan 2071'e adayacaklar. İşte millet olmak budur, işte devlet olmak budur, işte büyük olmak, güçlü olmak, cihanşümul olmak budur. Uzunca bir süredir bizi işte bu ruhtan, bu maziden, bu şuurdan koparmak için çalıştılar. Dünyada ne kadar sapkın ideoloji varsa hepsini de getirip gençlerimize dayattılar. Bölgemizde ne kadar gerilim ve çatışma konusu varsa hepsini de getirip milletimize dayattılar. Herkes kalkınma, hak, özgürlük, büyüme, medeniyet yolunda ilerlerken bize hep bölünmeyi, parçalanmayı, küçülmeyi, geri kalmayı, vesayeti, darbeleri dayattılar. Maalesef bu sebeple, evet Milli Mücadele'mizi zafere ulaştırdık. Evet, yeni devletimizi kurduk. Evet, özgürlüğümüzü tekrar kazandık. Ama siyasi, ekonomik, askeri, sosyal olarak ulaşmamız gereken noktanın hep gerisinde kaldık, gerisinde bırakıldık. Ülkemizin ve milletimizin bu makus talihini yenmek için başlatılan girişimlerde kimi zaman idam sehpalarında, kimi zaman vesayetin oyunlarının dehlizlerinde akamete uğradık. AK Parti'nin ülkemize en büyük hizmeti işte bu makus talihi bir daha geri gelmemek üzere yenmiş olmasıdır. " dedi.

"YARININ DA PARTİSİDİR"

"İNANCIMIZA, KÜLTÜRÜMÜZE, DEĞERLERİMİZE SIKI SIKIYA SARILMALIYIZ."

"YÖNETİME GELMELERİ HALİNDE ÜLKEYİ NASIL BİR FELAKETE SÜRÜKLEYEBİLECEKLERİNİ DÜŞÜNMEK BİLE İSTEMİYORUZ"

"KENDİ GAYRETİMİZLE KAZANACAĞIZ"