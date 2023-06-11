Başakşehir'deki fabrika yangını saatlerdir söndürülemiyor! Birçok ilçeden takviye ekip gitti

İstanbul Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada, dün saat 17.00'de çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yanan binanın bazı bölümleri çökerken farklı ilçelerden itfaiye ekiplerinin müdahalesinin yanı sıra TOMA'lar da fabrika önünde bekliyor.

Dün saat 17.00 civarında Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

SAATLERDİR SÖNDÜRÜLEMİYOR

Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale gece boyunca sürdü. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına çok sayıda Toplumsal Olaylara Müdahale Aracıyla (TOMA) destek verildi. Çeşitli ilçe belediyelerine ait su tankerleriyle de su takviyesi yapıldı.

BAZI BÖLÜMLER ÇÖKTÜ

Gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu binanın son iki katında çökmeler meydana gelirken, bazı katlarda alevli yangın sürüyor. Gece saatlerinde İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

TOMA'LAR BEKLİYOR

Farklı ilçe ve istasyonlardan itfaiye ekiplerinin müdahalesinin yanı sıra ilçe belediyeleri su tanklarıyla destek verirken ayrıca TOMA'lar da fabrika önünde bekliyor.

İŞÇİLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Öte yandan dün alevler içindeki fabrikadan 8 işçi kurtarıldı. Dumandan etkilenenlere ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.