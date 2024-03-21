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Eros'un Katiline Verilen Cezada Uygulanan İndirimin Gerekçesi Belli Oldu

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GAYE ŞEYMA CAN

İstanbul Başakşehir'de Eros isimli kediyi tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan'ın tutuklanmama gerekçesi "sanığın toplumda oluşan tüm baskıya rağmen duruşmaya gelmiş olması" oldu. Gerekçede 3 yıllık cezada uygulanan 1/6 oranındaki indirimin gerekçesi de 'cezanın sanığın geleceğindeki olası etkileri, sanığın lehine takdiri indirim sebebi' olarak değerlendirildi.

Bir apartman içerisinde Eros isimli kediyi tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası ve adli kontrol şartının gerekçelerinden biri Keloğlan'ın toplumdaki tüm baskılara rağmen duruşmaya gelmiş olması oldu. İbrahim Keloğlan hakkında verilen karara hayvanseverler tepki göstermiş, avukatlar karara itiraz edeceklerini söylemişti.

Duruşmayı izlemek üzere çevre illerden de Küçükçekmece Adliyesi'ne gelenler oldumuş, kararı adliye koridorlarında ve önünde bekleyen hayvanseverler "Eros için adalet" sloganıyla, sanığa en ağır cezanın verilmesini istemişti.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMIŞTI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık İbrahim Keloğlan'a önce 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar vermiş, daha sonra iyi hal indirimi uygulayıp 2 yıl 6 ay hapse çevirmişti. Mahkeme ayrıca savcının tutuklama istemine uymayarak, sanık hakkında yurtdışı çıkış yasağı koymuştu.

KÜÇÜKÇEKMECE BAŞSAVCILIĞI KARARA İTİRAZ EDECEK

İstanbul Küçükçekmece Başsavcılığı İbrahim Keloğlan hakkında verilen karara "yasaya aykırı hususlar içermesi" gerekçesiyle karara itiraz edeceğini bildirdi. Başsavcılığın itirazını istinafa taşıyabilmek için Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararını beklediği öğrenilmişti.

Beklenen gerekçeli karar da bugün açıklandı. Kararda, Keloğlan'ın toplumdaki tüm baskılara rağmen duruşmaya gelmiş olması, verilen 2 yıl 6 aylık ceza ve adli kontrol şartı verilmesinin gerekçelerinden biri oldu. Davayla ilgili mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Kararda şu ifadeler yer aldı:

"Dosyada tüm delillerin toplanmış olması, sanığın toplumda oluşan tüm baskıya rağmen duruşmaya gelmiş olması, tutuklamanın tedbir niteliğinde olduğu, cezanın infazına yönelik bir işlem olmadığının göz önüne alındığında sanığa verilmiş olan cezanın miktarı ve dosyanın henüz kesinleşmemiş olması, sanığın toplumda oluşan baskı nedeniyle kaçma şüphesinin yurt dışı yasağı verilerek bertaraf edilebileceği değerlendirilerek sanık hakkında adli kontrol tedbirlerinden yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Kararda ayrıca 3 yıllık cezada uygulanan 1/6 oranındaki indirimin gerekçesi de 'cezanın sanığın geleceğindeki olası etkileri, sanığın lehine takdiri indirim sebebi' olarak değerlendirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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