İstanbul Barosu'nun başkan ve yöneticileri görevden alındı

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile beraberindeki 10 yönetim kurulu üyesi hakkında görevlerine son verilmesi ve yeni bir yönetim seçilmesi talebiyle açılan davanın ikinci duruşmasında karar çıktı. 27. Ağır Ceza Mahkemesi, baro yönetiminin görevden alınmasına karar verdi.

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