Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00'de adliyeye sevk edilecek

İmamoğlu'nun mahkemeye çıkacağı gün ve saat belli oldu
CHP, 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya gidiyor

CHP, olağanüstü kurultaya gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokakları karıştıranlara göz yummayacağız, CHP Genel Başkanı'nın çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır

Erdoğan'dan halkı sokağa çağıran Özel'e yanıt: Onun çağırdığı sokak...
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur

Bahçeli'nin sert uyarısına tavsiyeyle yanıt verdi

İstanbul Barosu'nun başkan ve yöneticileri görevden alındı

İstanbul Barosu'nun başkan ve yöneticileri görevden alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile beraberindeki 10 yönetim kurulu üyesi hakkında görevlerine son verilmesi ve yeni bir yönetim seçilmesi talebiyle açılan davanın ikinci duruşmasında karar çıktı. 27. Ağır Ceza Mahkemesi, baro yönetiminin görevden alınmasına karar verdi.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile beraberindeki 10 yönetim kurulu üyesi hakkında görevlerine son verilmesi ve yeni bir yönetim seçilmesi talebiyle açılan davanın ikinci duruşmasında karar çıktı. 27. Ağır Ceza Mahkemesi, baro yönetiminin görevden alınmasına karar verdi.

Ayrıntılar geliyor...

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMesutd:

adalet yıkılmış padişah dediğim dedik çaldığı düdük gidiyor. Allah sonumuzu hayır etsin inşallah.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCafer Çetinkaya:

Şimdi sorsan yargıya siyaset bulaşmamış, Ekrem imamoğlu adil yargılanıyor. 7den 70e herkes sokaklara dökülmüyorsa bize her şey mustehak. Artık iktidarın bu adımları son raddeye geldi

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Harika bır haberrrr

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımutluw can:

davayı kim açtı acaba.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

şimdık dollar olur 60 lıra

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Bu alınmasına karşı çıkanlar 5 dakika araştırsın yorum yapsin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBlack Mamba:

geçen ülkede hukuk yok demişler di ,sanırım doğru söyledikleri için görevden alındılar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Atabey:

isabet olmuş.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title