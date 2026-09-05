TBB ve İstanbul Barosu'ndan Avukatlara Yeni Eğitim Merkezi

(İSTANBUL) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından İstanbul Barosu'na kazandırılan Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi törenle açıldı. TBB Başkanı Erinç Sağkan, "Burası taştan, demirden yapılmış bir bina değil artık; ruhu olan bir bina" dedi. İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ise merkezin yalnızca İstanbul'a değil, Türkiye'nin dört bir yanındaki avukatlara hizmet vereceğini belirtti.

BaroAkademi, BaroKütüphane ve BaroLokal'i aynı çatı altında buluşturan İstanbul Barosu Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin açılış törenine, TBB Başkanı R. Erinç Sağkan, Başkan Yardımcıları Ercan Demir ve Bahar Gültekin Candemir, Genel Sekreter Ahmet Erdem Ekmekçi, Sayman Ramazan Erhan Toprak ile TBB Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Yaklaşık bin 380 metrekare kullanım alanına sahip merkez; derslikleri, seminer salonları, kütüphanesi ve sosyal alanlarıyla İstanbul Barosu mensuplarının yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden avukatların kullanımına açık olacak. TBB tarafından İstanbul Barosu'na kazandırılan bina, kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından mesleğin ihtiyaçlarına uygun biçimde düzenlendi.

SAĞKAN: "RUHU OLAN BİR BİNA"

Açılışta konuşan Sağkan, 107'nci yıl dönümü bir gün önce kutlanan Sivas Kongresi'nin, Cumhuriyet'i kuranların bıraktığı emanete sahip çıkma sorumluluğunu her kuşağa yeniden hatırlattığını söyledi.

Cumhuriyet'in en önemli devriminin hukuk devrimi olduğunu belirten Sağkan, şöyle konuştu:

"Bizi kula kul olmaktan çıkarıp birey yapan Cumhuriyet, aynı zamanda haklarımızın korunması için de bir hukuk devletini hayata geçirmişti. O hukuk devletinin korunmasını da Türkiye'deki avukatlara ve onların meslek örgütü olan barolara yüklemişti."

Avukatların bilgi, birikim ve mesleki kapasitelerinin sürekli güçlendirilmesi gerektiğine işaret eden Sağkan, baroların staj ve meslek içi eğitimler yoluyla üstlendikleri görevin yurttaşların adalete erişimiyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı.

Sağkan, yeni merkeze ilişkin şunları söyledi:

"Bugün bulunduğumuz bina, tarihi bir bina olmakla birlikte taştan, demirden yapılmış bir bina değil artık; ruhu olan bir bina. İçerisinde yüzlerce, binlerce stajyer avukatın, meslektaşımızın meslek içi eğitimlerle tecrübeleneceği; yemin törenlerinin yapılacağı, mesleğin kurallarına ve onuruna uygun davranacağına yemin eden gencecik meslektaşlarımızın buradan sokağa çıkıp yurttaşlarımızın yanında yer alacağı bir bina."

KABOĞLU: "İSTANBUL BAROSU'NA YENİ BİR ETKİNLİK ALANI KAZANDIRDIK"

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu da binanın İstanbul Barosu'na kazandırılması ve yenileme çalışmalarının tamamlanmasında TBB'nin kurumsal ve mali desteğinin belirleyici olduğunu ifade etti.

Kaboğlu, merkezin önemine ilişkin şöyle konuştu:

"5 Eylül 2026 günü bu binanın İstanbul Barosu Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak açılması, İstanbul Barosu'na yeni bir etkinlik alanı katacaktır. Tabii ki yalnızca İstanbul Barosu'na değil; çünkü Türkiye'deki üç avukattan birinin bulunduğu İstanbul Barosu aslında bütün Türkiye'ye hizmet sunmaktadır."

STAJ EĞİTİMİNİN KAPASİTESİ ARTACAK

Kaboğlu, 2026-2027 adli yılının başlangıcında İstanbul Barosu'na 2 bin 500 stajyer avukat adayının başvurduğunu, ilk 250 kişilik grubun açılış dersinin yapıldığını bildirdi. Yeni binayla staj eğitimlerinin üç ayrı salonda sürdürülebileceğini belirten Kaboğlu, çalışmaya katkı sunanlara teşekkür etti.

Merkezde, BaroAkademi bünyesinde staj ve meslek içi eğitimler yürütülecek, BaroKütüphane avukatların akademik ve mesleki çalışmalarına kaynak sağlayacak. BaroLokal'in ise gelecek haftalarda faaliyete geçmesi planlanıyor.

Kaynak: ANKA