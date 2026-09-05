Haberler

İran’da zincirleme trafik kazasına karışan yakıt tankeri patladı: 11 ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran’ın batısındaki Hamedan-Senendec karayolunda yakıt yüklü bir akaryakıt tankerinin de karıştığı trafik kazasının ardından patlama meydana geldi.

İran'ın batısındaki Hamedan-Senendec karayolunda yakıt yüklü bir akaryakıt tankerinin de karıştığı trafik kazasının ardından patlama meydana geldi. Olayda 11 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletinin Senendec kenti yakınlarında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Hamedan-Senendec karayolundaki kazaya akaryakıt yüklü bir tankerin de karıştığı ve kaza sonucunda patlama meydana geldiği bildirildi. Alevler kısa sürede büyürken, olay yerinden gökyüzüne yoğun siyah duman yükseldi. Yetkililer, olayda 11 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, acil yardım ve kurtarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, Eyalet Acil Servis Başkanı Babak Hedayi, kurtarma ve acil yardım ekiplerinin olayın ilk anlarından itibaren bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü, yaralıların durumunun değerlendirilmesi ve olay yerinin güvenli hale getirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Hedayi, kazanın nedeninin ve olayın diğer ayrıntılarının belirlenmesine yönelik incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beşiktaş Kadıköy'de geri döndü! Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok

Fenerbahçe'ye sezonun ilk derbisinde sahasında büyük şok
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hemşireden infial yaratan paylaşım

Devletin hastanesinde çalışan hemşire de bunu yaparsa
Minibüs TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Lastiğin patlaması facia getirdi: Ölü ve yaralılar var

Türklere İstiklal Marşı’nı soran Alman komedyen şaşkına döndü

Türklere İstiklal Marşı’nı soran Alman komedyen şaşkına döndü
Osimhen'de büyük tehlike! O maçları kaçırabilir

Taraftarı kahreden haberi duyurdular
5 ilde 'müstehcenlik' operasyonu: Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı

Tuğba Ekinci dahil çok sayıda gözaltı! Suçlama vahim

BM'den tarihi karar: 500 yıllık dünya haritası değişiyor

500 yıllık dünya haritası değişiyor: Tek bir ülke karşı çıktı

Sibel Can ve Emir Sarıgül evleniyor

Üçüncü kez evleniyor! Müstakbel damat tanıdık bir isim